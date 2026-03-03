No se frenan los despidos: Una distribuidora de bebidas cerró y echó a 300 empleados

Se trata de Beer Market. Unos 300 trabajadores quedaron sin trabajo tras el cierre definitivo de la empresa, que se niega a pagar las indemnizaciones alegando un proceso preventivo de crisis.

La distribuidora de bebidas y alimentos Beer Market anunció el cierre definitivo de sus operaciones, dejando en la calle a 300 trabajadores. La compañía, que contaba con más de 20 sucursales en la Ciudad de Buenos Aires y la zona norte del conurbano bonaerense, comunicó la decisión de manera abrupta. Los despidos se aceleran en todo el país.

El lunes pasado, los empleados recibieron un mensaje por WhatsApp indicándoles que no debían presentarse a trabajar. Al miércoles siguiente, la empresa los citó para explicar el cierre, que según aseguraron los directivos fue consensuado con el sindicato, el cual autorizó las negociaciones individuales.

Beer Market se niega a pagar las indemnizaciones

Los trabajadores denunciaron que Beer Market se niega a pagar las indemnizaciones correspondientes, argumentando que inició un proceso preventivo de crisis, trámite legal previo a una posible declaración de quiebra.

En reemplazo, la empresa ofreció arreglos que apenas superan el millón de pesos. En el caso de Paloma Andrada, trabajadora con tres años de antigüedad y un sueldo mensual de 700 mil pesos, le propusieron dos sueldos básicos (incluyendo el mes en curso).

“Siento una angustia de no saber qué hacer mañana, tengo que pagar un alquiler, una vida que sigue”, relató Andrada en diálogo con Radio 750. La trabajadora también contó a Escuchá Página|12 que hace cuatro meses comenzaron a cerrar sucursales con el argumento de que no renovarían los alquileres por bajas ventas, “pero no pensábamos que estaban tan mal”.

Cierre tras cinco años en el mercado

“Todo el mundo estaba muy indignado con la situación, pero hay gente que por la necesidad tuvo que decir que sí. Es totalmente comprensible, es mejor tener un millón antes que nada. Pero no es lo que uno merece por el tiempo y dedicación que uno le dio a la empresa”, agregó Andrada.

Beer Market, que llevaba más de cinco años en el mercado, dejó de operar de forma repentina, generando preocupación entre sus exempleados por la falta de pago de las indemnizaciones legales y la incertidumbre económica inmediata que enfrentan.

Con información de agencia MundoGremial