Alberto F hizo un llamado a la unidad del FdT ante ministros e intendentes

El Presidente Alberto Fernández hizo un llamado a la unidad del Frente de Todos (FdT) durante el encuentro que mantuvo en la noche de este martes con intendentes de la primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, al que se sumaron los ministros de Economía, Sergio Massa; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; de Desarrollo Habitacional, Santiago Maggiotti; y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.

Así lo confirmaron los intendentes de Berisso, Fabián Cagliardi, y de Ituzaingó, Alberto Descalzo, quienes participaron de la cena que se llevó a cabo en la Quinta Presidencial de Olivos y que, de acuerdo a las diversas fuentes consultadas, transcurrió en un clima ameno.

En declaraciones a la agencia estatal de noticias Télam y a radio El Destape, el jefe comunal de Ituzaingó confirmó que en el encuentro se planteó “la necesidad de la unidad” del FdT, hecho que los intendentes reafirmaron, y planteó que “no hay desunión, ni grietas” al seno del peronismo.

“Nos dijo el presidente Fernández que tenemos que estar todos unidos en el mismo bote”, señaló además Descalzo en declaraciones que concedió a la agencia oficial de noticias Télam.

En tanto, en una entrevista con FM La Patriada, Cagliardi contó que “fue una reunión muy amena, en la que se habló del estado de salud que tiene la Argentina, el futuro de la economía y del desarrollo; y en donde el Presidente dijo que él iba a defender el Frente de Todos, por lo que espera que estemos todos juntos y unidos”.

“Nos dijo que el jueves habrá una reunión con las cabezas del armado del Frente de Todos, con los partidos que lo conforman. A partir de ahí, se trabajará. Fue una reunión informativa de economía y de los procesos electorales. A la vez, Massa repitió que no puede ser ministro y candidato, porque sería incompatible. Él tiene la ocupación de sacar adelante la economía”, destacó.

Voceros del FdT confiaron que, durante la cena, el ministro Massa le pidió al Presidente que defina en el corto plazo si va a competir por la reelección, agregaron que además le requirió que habilite la competencia interna en las PASO para ampliar la oferta de aspirantes a ese cargo y señalaron que ratificó que no será candidato porque ello es incompatible con la función de titular del Palacio de Hacienda.

Los demás intendentes y autoridades que asistieron al encuentro fueron Mariano Cascallares (Almirante Brown), Alejo Chobornoff (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Mario Secco (Ensenada), Carlos Ramil (Escobar), Alejandro Granados (Ezeiza), Andrés Watson (Florencio Varela), Juan Zabaleta (Hurlingham) y Mario Ishii (José C. Paz).

También participaron Javier Osuna (Las Heras), Marina Lesci (Lomas de Zamora), Joaquín Gritondia (Marcos Paz), Mariel Fernández (Moreno), Lucas Ghi (Morón), Facundo Diz (Navarro), Blanca Cantero (Presidente Perón), Leonardo Angueira (Punta Indio), Juan Andreotti (San Fernando), Fernando Moreira (San Martín), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Julio Zamora (Tigre).

Los asistentes al cónclave también aseveraron que Massa les dijo a los presentes que “los problemas de recursos que puede tener un municipio no se discuten en reuniones que salen en los diarios y que todos tienen su teléfono para consultarlo ante cualquier inquietud”.

El tigrense también remarcó ante los dirigentes presentes que “la pelea contra la inflación es clave para la recuperación de ingreso” y destacó que va a encarar un proceso “grande” de desendeudamiento de Argentina “para estabilizar los dólares financieros que también juegan” en el aumento de los precios.

En paralelo, el expresidente de la Cámara de Diputados insistió en que “hay que bajar la inflación recuperando ingreso y sin dejar de crecer y que eso es un trabajo artesanal de todos los días” y enfatizó que a su modo de ver “la oposición va a jugar a desestabilizar la economía” porque el expresidente Macri “sólo tiene lugar empujando caos”.

Por lo tanto, el análisis de Massa es que “no hay forma de cerrar políticas con la oposición porque no hay jefes, hay tribus en disputa” y ponderó la concreción de la mesa del FdT, en la que se establezcan “reglas para una PASO” y “una estrategia electoral para las provincias que adelantan” las elecciones.

El encuentro en la residencia de Olivos se produjo precisamente luego de que el primer mandatario convoque a la plana mayor de la coalición oficialista a participar de la mesa nacional del FdT el jueves 16 de febrero en la sede del PJ nacional, en el edificio ubicado sobre la calle Matheu 130 en la ciudad de Buenos Aires.

Al respecto, Descalzo evaluó que “la mesa está bárbara, pero tres personas son las que deben sentarse y ponerse de acuerdo” (en referencia a los líderes del espacio: el presidente, la vice Cristina Kirchner y el ministro Massa).

Confirmó el intendente que “el Presidente no habló sobre su candidatura”, remarcó que el titular de Hacienda le pidió a Fernández que defina si será candidato o no y opinó que “está bien que poco a poco vayamos definiendo cada uno qué es lo que quiere, fue una muy buena reunión”.

“El diálogo tiene que ser permanente entre todos nosotros. Podemos tener diferencias, pero hay que pensar primero en la patria, después en el movimiento y por último en los hombres”, agregó.

Posteriormente, aseveró que “en la provincia tenemos muy buen trabajo”, añadió que a los intendentes les va “muy bien” en las encuestas e indicó que “al gobernador tampoco le va mal” por lo que reflexionó que se debe “charlar y planificar” la cuestión electoral.

“Yo la veo bien. Axel (Kicillof) está haciendo un buen papel y me parece un buen candidato. Si otro compañero, tiene intención, no está mal ir a unas PASO acordando no hacer demasiado lío. A nivel nacional, hay que ver la conveniencia de esto”, expresó.

Con información de Télam