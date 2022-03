Alberto F ya piensa en la reelección: «Este primer mandato que tengo»

El presidente Alberto Fernández criticó a la oposición por discutir «si acepta o no» el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de recordar que la administración del ex mandatario Mauricio Macri «endeudó al país como nunca nadie había endeudado a la Argentina», y le abrió la puerta a una posible reelección en 2023.

«Esta deuda que me toca a mí negociar y ver cómo se paga no la contraje yo, la contrajo el gobierno que me precedió y que hoy está discutiendo si acepta o no el acuerdo que estoy proponiendo», expresó Fernández.

Al encabezar el acto por el Día Internacional de la Mujer en el partido bonaerense de José C. Paz, Fernández hizo referencia a la posibilidad de ir por la reelección en 2023, al realizarse una promesa al intendente local Mario Ishii.

«Mario, ante tu pueblo te prometo que, antes de que termine este primer mandato que tengo, yo te garantizo que van a tener el polo industrial que necesitan», enfatizó Fernández.

Día de la Mujer

El presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde un acto, en el municipio bonaerense de José C. Paz, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sobre el que afirmó: “No vamos a ser una buena sociedad hasta el momento en que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades”.

En esa misma línea, remarcó: “Para que eso ocurra tenemos que respetar y poner en condiciones de igualdad a cada mujer de la Argentina, porque en el siglo XXI es inadmisible que alguien sea discriminado por su condición de género, que un mismo trabajo tenga un sueldo según quien lo presta”.

Y recordó: “Hoy, que es el Día de la Mujer, sé que cuento con un pueblo de mujeres maravilloso que ha dado muchísimos ejemplos a lo largo de la historia, como Juana Azurduy que defendió el norte argentino como el más valiente de los generales; como Macacha Güemes que acompañó a su hermano hasta la muerte para garantizar la libertad de este pueblo; como Rosario Vera Peñaloza que desde La Rioja nos inculcó la importancia de la educación y el conocimiento; como Eva Perón, abanderada de los humildes”.

“Tomemos esos ejemplos, como el coraje que también tuvo Cristina cuando tuvo que gobernar el país en años difíciles, para seguir adelante”, pidió el jefe de Estado, que estuvo acompañado por el intendente local, Mario Ishii; la titular del INADI, Victoria Donda; y la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Marita Perceval.

También participaron de la actividad la escritora e investigadora mexicana, Beatriz Gutiérrez Müller, y la embajadora mexicana en Argentina, Lilia Rossbach, quienes mantuvieron un encuentro previo con el mandatario en Casa Rosada.

Al tomar la palabra, Gutiérrez Müller aseguró que “es un orgullo conmemorar el Día Internacional de la Mujer en este bendito país” con representantes como “Evita Perón y muchas otras luchadoras sociales que se encuentran en el anonimato”, y reflexionó: “Es mucho lo alcanzado en cuanto a hacer valer el derecho a decidir de las mujeres, pero todavía aquí y en mi país falta mucho por hacer porque no hay auténtico feminismo sin igualdad económica, y es indispensable también la igualdad ante la ley”.

En tanto, el intendente municipal precisó que “el país necesita que las mujeres vuelvan a salir y a luchar por los espacios, porque cuando los hombres quedaron en la casa sin trabajo” en momentos críticos del país “fueron ellas las que salieron a trabajar y las que levantaron los hogares”, al tiempo que recordó “a Eva, a Cristina y a todas las compañeras de lucha desde hace 30 años”.

Formaron parte del acto además la diputada nacional, Carolina Gaillard; la representante de Mujeres del Consejo del Partido Justicialista de José C. Paz, María Teresa Zamora; y la directora General del Servicio Alimentario Escolar municipal, Luciana Seput.