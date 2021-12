Alberto Fernández a Cristina por el acuerdo con el FMI: “No tengas miedo”

El presidente Alberto Fernández dio cierre esta tarde, en la Plaza de Mayo, al festival “Democracia para siempre”, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el expresidente de Brasil Luiz Inácio “Lula” da Silva y el exmandatario de Uruguay José “Pepe” Mujica.

“Por esta democracia que hoy tenemos hubo miles de argentinos, decenas de miles de argentinos que entregaron su vida, que fueron desaparecidos, que fueron sometidos a la tortura, condenados al exilio, que sufrieron prisiones injustas, por la memoria de cada uno de ellos cuidemos nuestra democracia, defendámosla a capa y espada”, pidió el mandatario.

Ante las miles de personas que se acercaron para celebrar el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, a 38 años del fin de la última dictadura cívico-militar, el mandatario destacó que “las Madres y las Abuelas resistieron a la peor dictadura y dieron un ejemplo de lucha cuando gran parte de la Argentina no participaba de esa lucha solitaria”.

En ese sentido, valoró la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final durante el gobierno de Néstor Kirchner, lo que permitió iniciar juicios por violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura.

“La democracia es esencialmente libertad, es ser libres, es respetarnos, respetar la diversidad. No tolerarnos, respetarnos”, afirmó. Y llamó a “no quedarnos en silencio” ante “las posiciones más extremas que han vuelto a aparecer bajo el rotulo de libertarios y de liberales”.

“Recordémosles que en la Argentina se vivió un terrorismo de Estado que se llevó la vida de miles y miles de argentinos, y que somos los que más hacemos por aceptar la diversidad en una Argentina plural. La democracia es tener memoria, es no olvidar. Los que invitan al olvido quieren sacarse de encima la responsabilidad que han tenido en el tiempo que han gobernado. No olvidemos a los genocidas ni a los que nos endeudaron como nos endeudaron hace apenas dos años, que ahora dan cátedra de cómo se sale del problema de la deuda”, señaló Fernández.

Además, el jefe de Estado reivindicó el pago de la totalidad de la deuda que Argentina tenía en 2005 con el FMI que llevó a cabo el expresidente Néstor Kirchner.

«No somos los que no queremos pagar deuda, tampoco somos los que la tomamos, somos los que tenemos que hacernos cargo de la deuda que nos dejan a nosotros», enfatizó.

«Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que ponga en riesgo eso; no tengas miedo», subrayó el mandatario mientras la vicepresidenta asentía.

Fernández recordó que «muchas veces el FMI le soltó la mano a presidentes argentinos y así puso en crisis la institucionalidad de la Argentina», para luego señalar, mirando a la multitud que ocupaba la Plaza de Mayo, que «si el FMI me suelta la mano voy a estar tomado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina».

Por su parte, Fernández de Kirchner reconoció a las Madres de Plaza de Mayo: “Fueron las constructoras, en esta plaza, durante la más terrible dictadura cívico-militar, que con sus pañuelos blancos todos los jueves daban vuelta a la pirámide pidiendo por sus hijos, fueron ellas y fue la sangre de nuestros soldados en Malvinas los que recuperaron la democracia”.

Lula consideró que “la democracia es un momento extraordinario en que nos manifestamos en la construcción de una sociedad efectivamente justa, igualitaria, humanista, fraterna, donde el amor vence”.

Además, manifestó: “Estoy aquí para agradecer desde el fondo de mi corazón a cada hombre y cada mujer que me dieron su solidaridad cuando fui preso en Brasil, cuando fui perseguido”. Y manifestó “un agradecimiento especial para el compañero Alberto Fernández”.

Mujica, por su parte, pidió “recuerden la fecha y cuiden lo que tienen: la democracia no es perfecta, no puede ser perfecta porque los humanos no somos perfectos, pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor. Cuídenla y no la estropeen”.

El festival contó con la participación de artistas como Peteco Carabajal, los Súper Ratones, Víctor Heredia, Teresa Parodi, Barbi Recanati, Massacre, Ráfaga, Francisco Lombres, la Orquesta Popular de San Bomba y Dolores Solá, entre otros.

La celebración se llevó a cabo a pocos días de que la Argentina fuese elegida por primera vez para presidir durante 2022 el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por la tarde, además, se realizó en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada la entrega de los premios Azucena Villaflor 2021, con los que se distinguió a seis personalidades por su compromiso con los Derechos Humanos.

En esta ocasión, lo recibieron Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo; Hipólito Solari Yrigoyen, abogado defensor de políticos y militantes perseguidos; Dolores Sigampa de Demonty, integrante de Madres en Lucha Contra la Violencia Institucional; Pablo Torello, director de la película Historias de Aparecidos, y Lucila Larrandart, abogada, jueza y ex miembro de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).