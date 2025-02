Alberto Fernández fue procesado por violencia de género contra Fabiola Yáñez

El juez federal, Julián Ercolini, definió este lunes procesar al expresidente de la Nación, Alberto Fernández, en la causa que investiga las denuncias de violencia de género efectuadas por la ex primera dama, Fabiola Yáñez.

En ese sentido, el magistrado encontró responsable al ex mandatario por los delitos de lesiones leves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, en dos oportunidades. Además, fue embargado por un total de $10 millones.

En su fallo, que registró las pruebas recolectadas por el fiscal Ramiro Fernández, Ercolini indicó que el expresidente habría incurrido en “acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.

De esta manera, al ex jefe de Estado se lo acusa de ejercer lesiones, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja; y amenazas coactivas; todos ellos en concurso real entre sí.

“Considero que se han recabado varios elementos que dan cuenta de la existencia del carácter habitual y continuo que habría adquirido la violencia que, en distintas formas, habría ejercido el imputado Fernández sobre la nombrada Yáñez”, menciona el escrito de 184 páginas del juez federal.

Cabe destacar que, los delitos por lo que está procesado Alberto Fernández prevén un máximo de 18 años de prisión. Frente a la gravedad de los hechos, hace dos semanas, el expresidente presentó declaración indagatoria en Comodoro Py, en donde a través de un escrito de 200 hojas frente al juez Ercolini, Alberto Fernández apuntó contra su expareja y aseguró que nunca ejerció violencia física, psicológica o económica contra ella.

En tanto, la ex primera dama ya declaró por videoconferencia desde Madrid, España, donde vive con Francisco, el hijo de ambos. A su vez, por los tribunales ya pasaron; la ex secretaria Cantero; el ex intendente de la quinta de Olivos Daniel Rodríguez; familiares de la víctima; los médicos que la atendieron en la citada residencia; la esteticista Florencia Aguirre; su ex amiga y ex empleada presidencial Sofía Pacchi, así como niñeras que cuidaron al niño durante la presidencia de Alberto Fernández.

La Justicia también citó a Alberto Fernández por la Causa Seguros

La Justicia Federal envió la citación para que el expresidente Alberto Fernández declare en indagatoria en el marco de la investigación por la causa de irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos durante su gestión al frente de la Casa Rosada.

De acuerdo a la resolución del juez Ercolini, el mismo de la causa en la que está involucrada Fabiola Yañez, el exmandatario deberá presentarse a declarar como acusado el próximo 20 de noviembre. Según el magistrado, existe en el expediente “mérito suficiente” para convocar a Alberto Fernández a que se defienda personalmente de los cargos en su contra.

Cabe destacar que, la Causa Seguros trata del presunto esquema de corrupción que se habría orquestado a beneficio de Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria personal de Alberto Fernández, María Cantero, a través de múltiples contratos de distintas reparticiones del Estado con Nación Seguros, cuyas comisiones eran pagadas a empresas relacionadas con brokers “allegados” con “costos “esmesurados”.

Asimismo, el juez Ercolini citó otras 38 personas, incluidos el bróker Martínez Sosa, María Cantero, el extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano y otros exfuncionarios de ese organismo. A todos se les imputa “haber intervenido en forma coordinada y funcional en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros”.

Fuente: Diputados Bs. As.