Alberto Fernández y Boric acordaron el envío de gas para Chile

El presidente Alberto Fernández y su par de Chile, Gabriel Boric, ratificaron en declaraciones a la prensa la importancia de la relación estratégica entre Argentina y Chile, luego de mantener una reunión bilateral en el Palacio de la Moneda, en el marco de la conmemoración de los 205 años del Abrazo de Maipú.

“Aquel abrazo de San Martín y de O’Higgins es un abrazo que nos une para siempre”, afirmó el mandatario argentino, al tiempo que agregó: “La cordillera no es una pared que nos divide, sino que son montañas que nos unen. No podemos pensar la Argentina y Chile de un modo que no sea unidos”.

A su vez recordó que “el general Perón ya había pensado en la integración latinoamericana hablando del Acuerdo del ABC: Argentina, Brasil y Chile” por lo que “está en nuestra esencia la unidad. Está en nuestra esencia buscar el desarrollo conjunto”.

En ese sentido, el Presidente instó a “trabajar para recrear el UNASUR de estos tiempos. Le tenemos que dar otro dinamismo, ponerle otro sentido, siempre preservando aquello para lo que fue creado: la defensa de la democracia y de los Derechos Humanos”.

Gas a Chile

Por su parte, Gabriel Boric celebró el envío de Gas Natural Firme por parte de nuestro país: “Hemos estado conversando de modalidades para ampliar acuerdos que terminan de beneficiar a las familias chilenas y al Estado argentino”.

Además, informó que “Argentina puso a disposición gas para los meses de mayo y junio de 2023 por 3 millones de metros cúbicos por día, los que fueron tomados por empresas de generación eléctrica, avanzando así por primera vez en acuerdos de Gas Firme que no solo cubran la época estival sino también la invernal”.

“Este es el ánimo que nos inspira con países vecinos y en particular de la hermandad con Argentina: el de concretar acuerdos que vayan en directo beneficio de nuestros compatriotas y que fortalezcan la hermandad entre los pueblos”, aseguró Boric.

Activan reuniones

Previamente, los jefes de Estado mantuvieron un encuentro bilateral y encabezaron una reunión ampliada de trabajo con integrantes de ambos Gobiernos. Allí se abordaron los principales temas y los avances respecto a los compromisos adquiridos en la Declaración Conjunta que firmaron con motivo de la Visita de Estado del Presidente de Chile a la Argentina el 4 de abril de 2022.

En ese sentido, acordaron la realización urgente de reuniones del Comité Permanente de Seguridad Chileno – Argentino (COMPERSEG), de la Comisión Binacional Argentina-Chile en Materia Antártica, de la catorceava reunión del Mecanismo de Consulta y Cooperación en materia de Derechos Humanos, y las reuniones correspondientes a los Comité de Integración.

Formaron parte de la reunión de comitivas, por Argentina, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y el embajador de la Argentina ante Chile, Rafael Bielsa. En tanto por Chile participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren; la embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa; el secretario general de Política Exterior, Alex Wetzig; y el asesor de Asuntos Internacionales del Presidente, Carlos Figueroa.