Alerta por infección de listeriosis por consumo de queso: síntomas y cómo prevenirlo
El Ministerio de Salud confirmó un brote vinculado a un queso criollo industrial, con casos en Buenos Aires y Tucumán. La bacteria puede ser mortal.
El Ministerio de Salud nacional emitió una alerta epidemiológica tras confirmar un brote de listeriosis asociado al consumo de un queso criollo de producción industrial. Los primeros casos se detectaron en diciembre de 2024 en la provincia de Buenos Aires, seguidos por otros en Capital Federal y Tucumán.
El origen del brote
La investigación reveló que cinco de 26 muestras de alimentos analizadas contenían la bacteria Listeria monocytogenes. En un queso específico se encontró la misma cepa genética que en los pacientes afectados. «Es la primera vez que se puede establecer en la Argentina un nexo entre casos humanos de listeriosis y una fuente común comprobada por análisis genómicos», señaló el informe oficial.
Mario Lugones, ministro de Salud, explicó que se trató de un «complejo clonal hipervirulento 1» y destacó la necesidad de reforzar las buenas prácticas de manufactura en la producción alimentaria. La planta involucrada fue identificada y se decomisaron los productos contaminados.
Síntomas y grupos de riesgo
La listeriosis puede presentar síntomas como fiebre, dolores musculares, náuseas, diarrea, rigidez de cuello y confusión. En casos graves puede derivar en meningitis o septicemia. Aunque es una enfermedad poco frecuente (0,1 a 10 casos por millón de habitantes según la OPS), tiene alta mortalidad en grupos vulnerables:
- Mujeres embarazadas
- Recién nacidos
- Adultos mayores
- Personas con sistema inmunológico debilitado
Medidas de prevención
Las autoridades sanitarias recomiendan:
- Cocinar completamente carnes y pescados
- Lavar frutas y verduras con agua segura
- Evitar lácteos no pasteurizados
- Mantener la cadena de frío a 4°C o menos
- Separar alimentos crudos de cocidos
- Higienizar manos, utensilios y superficies
El brote puso en evidencia los riesgos en la producción de alimentos y la importancia de los controles sanitarios. Mientras continúan las investigaciones, las recomendaciones apuntan a extremar cuidados, especialmente en poblaciones vulnerables.