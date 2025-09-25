Alfonsín: “Frío como el corazón de Espert”

El candidato a diputado nacional por Proyecto Sur, Ricardo Alfonsín, anunció su gira de campaña con una ironía contra el candidato de La Libertad Avanza José Luis Espert.

Además de anunciar las visitas de campaña que realizará por la provincia de Buenos Aires, Ricardo Alfonsín opinó sobre la ayuda que USA le dará a Javier Milei: “ la Argentina no puede recibir dinero del exterior sin que el país sepa ‘de qué se trata’. Milei tiene la obligación de explicar al Congreso qué compromisos asumiría a cambio. Podría salirnos carísimo. Si no, fíjense en Ucrania”.se en Ucrania”.

En declaraciones radiales Alfonsín dijo: “lo que está haciendo con los Estados Unidos es una vergüenza. Nosotros, los argentinos, tenemos derecho a saber cuáles son las condiciones de esa aplicación, a cambio de qué. Debería informar al Congreso, eso es lo republicano, debería informar al Congreso y someterlo a su consideración, porque estas cosas no son gratis”.

«Nos va a salir carísimo»

“Todas las cosas poco serias que está haciendo el gobierno, las improvisaciones, no van a darle ningún resultado electoral, pero nos van a salir carísimo a los argentinos”, opinó Alfonsín.

“Ahora anuncia la reducción, de un día para el otro, de las retenciones al campo. Un anuncio puramente electoral que él mismo había calificado como muy irresponsable días atrás”, agregó.

“A nadie más que a sí mismo le puede echar las culpas el gobierno por la situación en la que nos encontramos. También es responsable de esta situación la oposición amigable. Esa que acompañó, desde el Parlamento, todas las decisiones del Poder Ejecutivo. Han empezado a cambiar después de que ciertos sectores económicos importantes empezaron a manifestar su preocupación con el programa y después del resultado de las elecciones”, sostuvo Alfonsín.

“Esos dirigentes con mucha experiencia aconsejaron en la segunda vuelta a votar por Milei, a pesar de las barbaridades que hacía y decía Milei. Ahora se dan cuenta de que no podían resolver los problemas del país y que una personalidad como la de este señor no revelaba demasiado compromiso con la república y la democracia” añadió Alfonsín.

«Nos avergüenza a nivel internacional»

“El gobierno no hizo un solo gesto para poder facilitar la relación con la oposición, a pesar de que está en minoría. Actuó como si, por el hecho de que hubiera ganado las elecciones, tenía la oposición la obligación de decirle a todo que sí, incluso a lo que creía que es malo para el país, y si no lo hacía los trataba de perversos, en el mejor de los casos. Ahora le echa la culpa a la oposición por los problemas que está viviendo la Argentina en esta coyuntura previa a las elecciones. Debería reclamarle a su amigo el mercado, ese que nunca le falla. Es desde ahí, desde donde vienen dudas acerca de si el plan que viene aplicando es sostenible o no”, expresó Alfonsín.

Finalmente Alfonsín indicó que el gobierno de Milei “es el que menos convicciones tiene acerca de lo que son los valores democrático, el más insensible socialmente. Y el más irresponsable, el menos serio, el que más nos avergüenza a nivel internacional con las cosas que está haciendo”.

Ricardo Alfonsín es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre, con el partido Proyecto Sur (el partido que fundó Fernando ‘Pino’ Solanas). Lo acompañan en la lista la ex diputada Marina Cassese, el titular de FORJA Gustavo López y el socialista Martín Canay, entre otros.