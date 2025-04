Alivio en el gobierno: 1er desembolso del FMI y las reservas superaron los US$ 36.800 millones

El Banco Central recibió US$ 12.494 millones del organismo multilateral, alcanzando el mayor nivel de reservas brutas desde comienzos de 2023.

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) registraron un significativo incremento tras el ingreso del primer desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), alcanzando los US$ 36.799 millones. Este monto representa el nivel más alto desde principios de 2023 y se compone principalmente de los US$ 12.000 millones acordados con el organismo multilateral, más otros ingresos complementarios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que estos fondos tendrían como principal objetivo fortalecer las reservas netas del BCRA, que hasta ahora se encontraban en números negativos. Paralelamente, se espera el arribo de US$ 1.500 millones adicionales provenientes de otros organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y la CAF, junto con un Repo de US$ 2.000 millones.

El impacto en el mercado cambiario

La inyección de divisas permitió al BCRA mantener una posición más sólida frente al mercado cambiario, donde desde la implementación del nuevo esquema de flotación entre bandas el tipo de cambio oficial se estabilizó alrededor de los $1.200. Según informó el propio Banco Central, «la emisión de pesos resultante de las compras de divisas no será esterilizada, facilitando la remonetización económica».

Este fortalecimiento de las reservas brinda mayor margen de acción a la autoridad monetaria para intervenir en el mercado de cambios si fuera necesario, particularmente en el techo de la banda de flotación establecido en $1.400 para el dólar oficial.

Las declaraciones del Presidente

El presidente Javier Milei destacó la singularidad del acuerdo alcanzado con el FMI, señalando que es la primera vez que el organismo aprueba un programa para respaldar «un plan económico que ya rindió frutos». En sus declaraciones, el mandatario enfatizó: «No solo pusimos las cuentas fiscales en orden en tiempo récord, sino que la totalidad del ajuste no recayó sobre los argentinos de bien».

Milei también hizo referencia al paquete de reformas implementado a través del DNU 70/23, la Ley Bases y las medidas de desregulación, que según su visión sentaron las bases para un crecimiento económico estimado en al menos 4,5%.

Los detalles del acuerdo con el FMI

El directorio ejecutivo del FMI aprobó un nuevo acuerdo de 48 meses bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF), por un total de US$ 20.000 millones, equivalentes al 479% de la cuota argentina ante el organismo. El desembolso inicial de US$ 12.000 millones ya se materializó, mientras que la primera revisión del programa está prevista para junio de 2025, con una posible liberación de otros US$ 2.000 millones.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, detalló los principales ejes del programa, que incluyen:

Fortalecimiento de la flexibilidad en los mercados de productos y trabajo

Apertura gradual de la economía

Mejoras en la eficiencia y transparencia del Estado

Reformas al sistema tributario y de coparticipación

Modernización del sistema previsional

En el documento oficial, Georgieva señaló que los esfuerzos se concentrarán en «mejorar la gobernanza y la transparencia, en particular mediante una mayor armonización de los marcos de lucha contra la corrupción y la lucha contra el blanqueo de capitales».