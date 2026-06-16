Una nutrida delegación de Marruecos visitó la Argentina

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, recibió al embajador Fouad Yazourh, director general de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes residentes en el extranjero y al embajador del Reino en Argentina, Fares Yassir.

Ambas partes repasaron las principales áreas de cooperación entre Marruecos y Argentina, al tiempo que subrayaron la importancia de mantener un diálogo político regular para respaldar el impulso positivo en las relaciones bilaterales.

Al terminar el encuentro con el canciller, Fouad Yazourh, copresidió la octava sesión de la comisión mixta Marruecos-Argentina: Hacia una mejora del partenariado bilateral.

Roberto Alejandro Salafia, Subsecretario de Negociaciones Económicas Internacionales e Integración de la cancilleria Argentina fue el otro copresidente de esta sesión numero ocho del jueves once de junio, durante la cual se analizó el estado de las relaciones bilaterales y las maneras de revitalizarlas mediante el fortalecimiento de la cooperación en sectores estratégicos, como la agricultura y la seguridad alimentaria, las energías renovables, la promoción de inversiones, los fertilizantes, los productos farmacéuticos, la sanidad animal y los procedimientos fitosanitarios.

Coincidieron en aprovechar la complementariedad de sus dos economías y sus ventajas comparativas. En este sentido, Yazourh destacó que, gracias a una « filosofía de gobernanza » implementada bajo el liderazgo de Su Majestad el Rey Mohammed VI, que ha impulsado el crecimiento de diversos sectores económicos de alto valor añadido, Marruecos se posiciona como un socio confiable capaz de abrir importantes mercados para los productos argentinos mediante numerosos acuerdos de libre comercio firmados con varios países. Yazourh también invitó a la parte argentina a revisar los textos legales que rigen las relaciones económicas bilaterales, especialmente dado que algunos acuerdos datan de la década de 1980.

Por su parte, Salafia enfatizó el deseo de su país de dar un « salto cualitativo » a sus relaciones con Marruecos mediante la diversificación del comercio y exploraron posibilidades de coordinación y el establecimiento de alianzas conjuntas destinadas a promover la inversión y el comercio entre África y el mundo árabe, por un lado, y Sudamérica, por el otro.

Además de Fouad Yazourh, la delegación marroquí estuvo integrada, entre otros, por el embajador de Marruecos, Fares Yassir, Mohammed Amine Belhaj, Director de Diplomacia Económica, Saloua Bichri, Jefa de la División de América Latina, Zeineb El Bouchikhi, Jefa de la División de Cooperación y Comunicación de la Oficina Nacional de Seguridad Alimentaria (ONSSA); y Soufian Mehdi Bassit, Jefe de la filial para Sudamérica de la Oficina Cherifiana de Fosfatos (OCP).

Tras la extensa jornada del jueves, el día de ayer viernes doce, visitaron el Congreso de la Nación Argentina haciendo un despliegue de diplomacia parlamentaria tipica del Reino.

En el Senado los recibió el Presidente Provisional y Presidente del Grupo de Amistad con Africa del Norte y Medio Oriente, Bartolomé Abdala, se reunió con una destacada delegación de funcionarios y diplomáticos de Marruecos, encabezada por el Director General de Asuntos Políticos Internacionales, Fouad Yazourth, y el Embajador Fares Yassir. El encuentro se llevó a cabo en el Salón Rosado del Senado de la Nación.



La reunión afianzó el fortalecimiento de los lazos bilaterales entre ambas naciones, que coinciden en tener una clara visión de apertura al mundo. El diálogo giró en torno a las relaciones comerciales vigentes y las importantes oportunidades de inversión que se abren a través del RIGI y el Súper RIGI.

Cabe destacar que Marruecos, por su estratégica infraestructura portuaria, representa una vía de acceso clave para África, Europa y Medio Oriente.



Antes de dar por finalizada la audiencia, Abdala hizo entrega de un libro de la provincia de San Luis a las autoridades marroquíes.

Después de un recorrido por los principales salones del Senado y de Diputados, fueron recibidos por la comisión de relaciones exteriores de la Cámara baja, cuya presidente Juliana Santillán Juárez Brahim (LLA), al saludarlos afirmó que: “La ubicación estratégica de Marruecos como puente entre África, Europa y el mundo árabe, sumada a su crecimiento económico sostenido y a su apertura al comercio internacional, lo convierten en un socio de gran interés para nuestro país”.

Por su parte Fouad Yazourh agradeció el recibimiento y sostuvo que “vemos el mundo de la misma forma y tenemos fe en reforzar y dar un impulso a las relaciones bilaterales”. “Hay que inyectar más esperanza a la relación, a nivel comercial y económico, pero también en el apoyo político que da confianza a los actores de la relación”.

Mas tarde la nueva presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Marruecos, Lorena Macyszyn (LLA), destacó que “Ambos países desempeñan un papel relevante en sus respectivas regiones y han demostrado una firme vocación por promover el diálogo, la cooperación internacional y el desarrollo económico”.

Estuvieron presentes también las diputadas María Luisa González Estevarena (LLA) y Patricia Holzman (LLA).

Además de Yazourh y Yassir, conformaban la delegación marroquí: Mohammed Amine Belhaj, Director de la Diplomacia Económica; Saloua Bichri, Jefa de la División América Latina; Imad Absaoui, Segundo en la Embajada de Marruecos en Buenos Aires; Chaimae Seddafi, Encargada del Servicio de Asuntos Especiales en la Dirección General de Asuntos Políticos Internacionales; Mohammed Golouh, Consejero en la Embajada de Marruecos en Buenos Aires; Myriem Cherkaoui, Consejera en la Embajada de Marruecos en Buenos Aires; y el director para latinoamérica de la agencia oficial de noticias MAP, Rachid Mamouni.

Por la Cancilleria Argentina participaron: Min. Mariano Simón Padrós, Director de Relaciones Económicas con Africa y Medio Oriente Andrés Horacio Mangiarotti, Director de África del Norte y Medio Oriente Santiago Saint Pierre, Dirección de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.