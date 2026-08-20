Nuevo abrazo al Garrahan y denuncian a la intervención libertaria por «sueldos de privilegio»

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan convocó a la sociedad al acto del martes 25/8 a las 13 horas en el hall de la calle Combate de los Pozos 1881, por el 39° aniversario de la fundación del hospital.

Durante el acto del próximo martes 25/8, la APyT denunciará el «manejo de fondos millonarios de manera oscura» y la contratación de «asesores con sueldos de privilegio«.

Norma Lezana, secretaria general de APyT, destacó la importancia de la convocatoria y llamó a participar a quienes “siempre abrazaron al Garrahan”. La dirigente explicó que durante el acto se darán a conocer situaciones que “todo nuestro pueblo tiene que conocer” y remarcó especialmente la necesidad de que los medios de comunicación acompañen la actividad.

Falta de personal y precarización

Lezana señaló: “El año pasado pudimos frenar la sangría de cientos de profesionales y técnicos que se fueron del hospital porque renunciaron, pero ese enorme recurso humano jamás se reemplazó. La falta de personal continúa afectando áreas sensibles del hospital y se combina con la precarización laboral de cientos de profesionales y técnicos».

La secretaria general de APyT también cuestionó el manejo de los recursos del hospital: “El manejo de fondos millonarios de manera oscura, la contratación de asesores con sueldos de privilegio, sin concurso, contrastan completamente con la falta de personal en áreas muy sensibles, la precarización de cientos de profesionales y técnicos, y encima no cubrir las prótesis o medicamentos de alto costo a nuestros pacientes que lo necesitan con urgencia”.

La intervención libertaria

Lezana apuntó contra los objetivos de la intervención libertaria del Hospital: “Está muy claro: quieren hacer del Garrahan otra cosa, no aquello para lo cual fue fundado hace casi 40 años. Por eso, esta intervención necesita un equipo de salud censurado, silenciado, desorganizado y sin representación colectiva. Por eso se ensañan con algunos de nosotros, por defender el hospital de las infancias y por representar los derechos laborales del conjunto de los trabajadores del equipo de salud”.

Desde APyT remarcaron que el aniversario será una oportunidad para celebrar la historia del Garrahan, pero también para hacer públicas las dificultades que atraviesan actualmente trabajadores, pacientes y familias. “No bajamos los brazos y seguimos siendo orgullosamente Garrahan”, concluyó Lezana, y convocó a toda la comunidad a acompañar el acto del próximo martes 25 de agosto.

Con información de agencia Infogremiales