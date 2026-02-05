Temor en la industria automotriz: la producción se derrumbó 30,1% en enero de 2026

En el 1er mes del año, la fabricación automotriz cayó a 20.998 unidades, lo que implicó una baja del 20,7% respecto de diciembre y 30,1 interanual, según datos de ADEFA.

La industria automotriz inició 2026 con un marcado retroceso en la producción y las exportaciones, en un contexto de crisis sectorial atravesado por el freno de la actividad, la apertura de importaciones y un escenario internacional cada vez más desafiante. El desempeño del primer mes del año estuvo condicionado por menos días hábiles y por ajustes en las plantas para la incorporación de nuevos modelos, según informó la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA).

La producción nacional de vehículos alcanzó en enero las 20.998 unidades, lo que implicó una caída del 20,7% respecto de diciembre y un retroceso del 30,1% en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se habían fabricado 30.058 unidades. Según explicó ADEFA, el desempeño estuvo atravesado por tres días menos de actividad frente al mismo mes del año pasado, ya que varias terminales trasladaron a enero las paradas por vacaciones que antes se concentraban en diciembre.

Adecuaciones

Con un promedio diario de 1.750 unidades, la menor cadencia productiva también respondió a adecuaciones en las plantas para la incorporación de nuevos modelos, un factor que impactó en el nivel de actividad del primer mes del año.

En ese marco, el presidente de la entidad, Rodrigo Pérez Graziano, señaló que los datos “reflejan una menor actividad comparado al mismo mes del año pasado” y advirtió que para evaluar con mayor precisión el desempeño anual del sector “habrá que aguardar al desarrollo del primer trimestre”.

Las exportaciones totalizaron 9.759 unidades, equivalentes al 46,5% de la producción mensual, con una caída del 51% frente a diciembre y del 12,3% interanual, lo que evidencia un arranque de año más débil en el frente externo.

Ventas mayoristas

Distinto fue el comportamiento de las ventas mayoristas. Las entregas a la red de concesionarios alcanzaron las 34.333 unidades, con una baja del 33,1% respecto de diciembre, pero con una leve suba interanual del 0,7%, lo que las convirtió en la única variable que logró mantenerse estable frente a enero de 2025.

Desde ADEFA remarcaron que, en un escenario internacional cada vez más desafiante, marcado por la transformación tecnológica y políticas industriales activas en los principales mercados, resulta clave profundizar el trabajo conjunto con la cadena de valor y el Estado para mejorar la competitividad. En ese sentido, destacaron los avances logrados en los últimos dos años a nivel nacional, con reducción y eliminación de impuestos, y subrayaron la necesidad de que provincias y municipios acompañen ese proceso, especialmente en los tributos que gravan las exportaciones, al tiempo que se avance en la apertura de nuevos mercados.

Con información de agencia Infogremiales