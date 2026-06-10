Apagón masivo en el AMBA: Edenor confirmó que una falla afectó a 800.000 usuarios

Tras el último apagón masivo en el AMBA en enero de 2026 por una falla en la Subestación Morón hubo 800.000 clientes afectados. Cómo reclamar ante las empresas.

La contingencia fue de tal magnitud que “comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor”, afectando principalmente al corredor norte y oeste de su área de concesión.

Tras detectarse el incidente, se activaron de inmediato los protocolos operativos de reposición. Según el reporte de la distribuidora, la normalización fue rápida:

Recuperación

A los 30 minutos: “Más del 50% de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico normalizado”.

A los 60 minutos: “Dentro de la primera hora, más del 90% de los usuarios inicialmente alcanzados ya se encontraban con el servicio restablecido”.

A raíz del apagón y mientras los equipos técnicos trabajaban en la zona para restaurar la normalidad, los usuarios damnificados comenzaron a gestionar reclamos ante las distribuidoras y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Cómo reclamar ante Edenor y Edesur

Para quienes necesiten reportar una falta de suministro en jurisdicción de Edenor, la empresa dispone de múltiples canales directos. Se puede iniciar el trámite por WhatsApp enviando un mensaje al +54 9 11 3900-0000, llamando al 0800-666-1000 (línea gratuita operativa las 24 horas) o remitiendo un SMS al 28456 con la palabra “LUZ” seguida del número de cuenta. También está habilitada la opción web a través del servicio técnico o la oficina virtual de la compañía.

Antes de cualquier gestión, fuentes oficiales recuerdan que es fundamental descartar que la interrupción responda a un corte programado. La Resolución ENRE Nº 696/2023 obliga tanto a Edenor como a Edesur a notificar a sus clientes con al menos 48 horas de anticipación toda suspensión del servicio por obras planificadas.

Una vez confirmado que no se trata de una interrupción anunciada, los usuarios pueden reclamar dos tipos de bonificaciones. Por un lado, cuando el apagón se extiende por 15 horas ininterrumpidas o más (corte prolongado). Por otro lado, si se registran cuatro o más interrupciones en un mismo mes calendario (corte reiterado). En esos casos, la distribuidora debe reintegrar el importe correspondiente a la energía no suministrada.

Para acceder a ese beneficio, el ENRE exige haber realizado el reclamo inicial ante Edenor o Edesur y conservar el número de gestión que otorga la empresa. Sin ese código, fuentes del organismo advierten que la bonificación resulta inviable. También se debe contar con la factura del servicio a mano, las fechas y horarios precisos de cada corte, el domicilio del usuario y la dirección donde el ente regulador deberá enviar las comunicaciones.

En caso de que un apagón o una variación de tensión haya dañado electrodomésticos, el afectado puede exigir una indemnización. El procedimiento incluye conservar el artefacto en el estado en que quedó, presentar un reclamo formal ante la distribuidora tanto por la falta de suministro como por el daño al equipo, y si la empresa no responde favorablemente, elevar la documentación al ENRE.

El organismo nacional ofrece varias vías para gestionar estos reclamos. Los usuarios pueden completar un formulario en el sitio argentina.gob.ar/enre, presentarse personalmente en las oficinas de Suipacha 615 en la ciudad de Buenos Aires, o comunicarse a las líneas gratuitas 0800 333 3000 y 0800 345 6000, disponibles todo el día con un sistema de atención interactiva. La web oficial argentina.gob.ar señala que antes de reclamar por falta de suministro es indispensable asegurarse de que no exista una notificación previa de corte programado.