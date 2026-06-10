¿Sigue siendo la vereda un lugar seguro para caminar?: Nueva inseguridad vial crece en las ciudades

En el Día Nacional de la Seguridad Vial, especialistas alertan sobre los conflictos que genera el crecimiento de la micromovilidad en ciudades donde la infraestructura y las normas aún no acompañan los cambios de hábito.

Una mujer mayor baja el cordón de la vereda con el semáforo a su favor, pero frena en seco, con el corazón en la boca: un monopatín eléctrico cruza a toda velocidad, zigzagueando entre los autos que esperan el paso. Al mismo tiempo, por la vereda, una bicicleta de delivery esquiva a un grupo de oficinistas haciendo sonar una campana que nadie llega a registrar a tiempo. ¿Escena de un guión? Nada de eso. Puede estar ocurriendo en el mismo momento en que estás leyendo esta nota en cualquier esquina de cualquier gran ciudad del país. En ese microsegundo de caos, el espacio que antes era refugio —la vereda— se convierte en una pista de obstáculos. Porque ya no alcanza con mirar antes de cruzar una calle; ahora también hay que prestar atención a lo que viene por detrás, por el costado o directamente sobre las baldosas.

Caminar por la Ciudad de Buenos Aires y otros grandes centros urbanos del país cambió. Bicicletas, monopatines eléctricos y motos de delivery empezaron a ocupar espacios que históricamente pertenecían al peatón. Así, lo que nació como una solución práctica frente al tránsito, el costo del transporte y las demoras urbanas, hoy abre una nueva discusión sobre seguridad vial: qué pasa cuando la movilidad crece más rápido que las reglas y las leyes.

Los números empiezan a reflejarlo. Según el Informe Preliminar de Siniestralidad Vial Fatal 2025 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en Argentina se registraron 4.060 víctimas fatales durante el último año. Del total, el 14% correspondió a peatones.

Crece la micromovilidad

El crecimiento de la micromovilidad explotó después de la pandemia. La bicicleta dejó de ser recreativa para convertirse en una herramienta cotidiana. Pero mientras los hábitos cambiaron, la infraestructura avanzó a otra velocidad.

“Hay una transformación muy fuerte de la movilidad urbana que todavía no encontró un marco claro de convivencia. Muchos usuarios se movilizan por las veredas huyendo del tráfico o buscando vías alternativas al tránsito, desplazando el riesgo hacia el peatón”, explica Fernando Rodríguez, Gerente de Siniestros de ATM Seguros y especialista en Derecho del Seguro.

Hoy el conflicto ya no ocurre solamente entre vehículos; aparece dentro del espacio peatonal. Existe una falsa percepción de que la bicicleta o el monopatín no generan daño por ser livianos. Sin embargo, un impacto contra un peatón —sobre todo adultos mayores o niños— puede provocar lesiones graves, incluso la muerte.

Además, persiste un vacío en materia de regulación. En muchas ciudades argentinas todavía no existen reglas homogéneas sobre velocidades máximas o prioridad peatonal en estos nuevos dispositivos, lo que genera una convivencia desordenada donde cada usuario interpreta las normas según su propia lógica.

«Un accidente con una bicicleta o monopatín puede derivar en un daño»

“Estamos frente a un escenario nuevo donde falta educación vial e infraestructura, pero también conciencia sobre el impacto legal de un incidente. Un accidente con una bicicleta o monopatín puede derivar en un daño y perjuicio por el cual alguien tiene que responder”, advierte Rodríguez.

La situación se vuelve crítica en horarios pico y zonas comerciales, donde el límite entre tránsito y espacio peatonal prácticamente desapareció.

Mientras las ciudades buscan fomentar formas de movilidad sustentables para abandonar el auto, el desafío es evitar que el nuevo modelo genere otros riesgos.

“La movilidad sustentable llegó para quedarse. Pero si no hay planificación y educación, el sistema funciona por supervivencia individual y el peatón siempre queda expuesto”, concluye Rodríguez.

La discusión ya está instalada: cómo construir ciudades ágiles sin convertir la vereda en el lugar donde el peligro simplemente cambió de forma.

Siniestralidad en cifras: el peatón en la mira

Los datos consolidados del último Informe Preliminar de Siniestralidad Vial Fatal 2025, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), permiten dimensionar la urgencia de nuevas políticas de convivencia urbana:

1. 4.060 víctimas fatales

Es el dato consolidado que figura en el reporte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

2. 14% de peatones

Es el porcentaje exacto de participación de los peatones sobre el total de fallecidos.

3. 13% de atropellos

Coincide con la estadística de siniestros fatales por tipo de hecho.

4. Región Centro

El informe destaca que Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires (Región Centro) tienen una incidencia mayor en víctimas vulnerables (peatones y ciclistas) por la densidad urbana.

5. Vacío normativo

A pesar del auge de monopatines y bicicletas, la falta de una regulación homogénea y de seguros de Responsabilidad Civil obligatorios para estos dispositivos dificulta la resolución de conflictos tras un siniestro.

Ante este escenario, especialistas remarcan que la prioridad peatonal no es una recomendación, sino la base jurídica y ética de cualquier sistema de movilidad.

¿Cómo moverse hoy como peatón?

Antes de cruzar, mirar también la bicisenda: muchas tienen circulación en ambos sentidos y los usuarios suelen avanzar a velocidad alta.

No caminar pegado al cordón: bicicletas y monopatines suelen subir y bajar de la vereda para esquivar tránsito o autos estacionados.

Evitar auriculares con volumen alto o mirar el celular al caminar: los monopatines eléctricos casi no emiten ruido y reducen el tiempo de reacción.

Con niños o adultos mayores, máxima precaución al cruzar por entradas de garages y esquinas: son los puntos donde más se mezclan peatones y vehículos livianos.

Qué pasa si una bicicleta o monopatín atropella a un peatón

Aunque muchas personas creen que no existen consecuencias legales, un choque puede derivar en reclamos civiles por lesiones y daños. El problema, advierten especialistas, es que todavía no hay criterios homogéneos en todas las ciudades sobre seguros obligatorios, controles y sanciones para vehículos de micromovilidad.

“La prioridad peatonal existe, pero muchas veces en la práctica queda desdibujada por la falta de controles y de infraestructura adecuada”, señala Fernando Rodríguez, Gerente de Siniestros de ATM Seguros y especialista en Derecho del Seguro.