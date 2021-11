Asseff: “El reciclado no pueden ser motivo para hacer caja política”

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR, se refirió en la tarde de este viernes sobre la llamada “Ley de Envases y Reciclado Inclusivo” que impulsan el diputado nacional Máximo Kirchner y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. Al respecto el titulardel Partido UNIR explicó que el gobierno “aunque tiene una buena intención con la medida, en la práctica está creando un impuesto, ya que no se verifica un vínculo entre el obligado pago del mismo y alguna clase de contraprestación”.

Asseff agregó que “la medida busca poner en la agenda política el cuidado del medio ambiente pero sólo está planteado para generar una caja multimillonaria que será manejada por el Ministerio de Ambiente que hoy dirige Juan Cabandié”.

El diputado nacional del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR sostuvo que “lo mismo podría lograrse por el camino de incentivos económicos y reducción de impuestos para aquellos que inviertan en tecnologías menos contaminantes; camino que el mismo gobierno aplica con otras medidas de interés social, como por ejemplo el denominado ‘cupo trans’. Sin embargo, en este caso, el ejecutivo prefiere hacer caja con el sector productivo y poner a sus amigos a manejar esa caja, de forma discrecional”.

“Nosotros estamos a favor de la economía circular y yo he presentado un proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección del ambiente para la prohibición de los plásticos de un solo uso y fomento de la economía circular, que por supuesto duerme el sueño de los justos, dado que no incluye un negocio para los amigos del poder y no sirve para hacer caja para la política”, remarcó Alberto Asseff.

Al respecto Asseff explicó que el proyecto de plásticos de un solo uso fue vuelto a presentarse en marzo de este año.