Balón de Oro y Lev Yashin: Los récords de Lionel Messi y el ‘Dibu’ Martínez

Lionel Messi ganó el Balón de Oro 2023, el octavo de una brillante colección que inició en el año 2009 y tuvo continuidad en 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021, en una ceremonia que se desarrolló en el Théâtre du Châtelet de París. El arquero argentino Dibu Martínez se llevó el Lev Yashin.

Detrás del «diez» argentino quedaron el noruego Erling Haaland (segundo) y el francés Kylian Mbappé (tercero).

«Quiero agradecer a todos los que votaron y compartir con mis compañeros y cuerpo técnico de la selección, porque esto es un regalo para todos, ya que sin ellos nada de esto hubiese sido posible, y para Argentina por supuesto. Y muy especialmente quiero compartirlo con Diego -Maradona- en el día de su cumpleaños. Esto es para vos, donde quieras que estés «, fueron las primeras palabras del rosarino.

«Hoy me toca estar desde otro lado. Estuve muchos años viniendo a esta gala, pero ahora veo jóvenes como Kylian -Mbappé- y Erling -Haaland- que no tengo dudas que van a acceder pronto a este premio», agregó.

Copa América y el Mundial

«Nunca soñé llegar a tanto, lo dije muchas veces, estuve en el mejor club y en el mejor equipo del mundo y he pasado mucho malos momentos con la selección, pero estoy orgulloso de no haber bajado los brazos y de conseguir la Copa América y el Mundial, que era lo único que me faltaba», dijo suelto y muy genuino.

De esta manera Lionel Messi suma ahora su octavo Balón de Oro y muy por detrás aparecen el portugués Cristiano Ronaldo, con 5; los neerlandeses Johan Cruyff y Marco Van Basten y el francés Michael Platini, todos con 3.

Otros premiados

Los otros premios entregados en esta velada y sus ganadores, en este orden, fueron los siguientes:

Trofeo Kopa (mejor futbolista menor de 21 años): Jude Bellingham (Borussia Dortmund-Selección Inglaterra-Real Madrid)

(Borussia Dortmund-Selección Inglaterra-Real Madrid) Premio Sócrates (futbolista con iniciativas de ayuda de acción social): Vinicius Jr. (Real Madrid)

(Real Madrid) Distinción Lev Yashin (Mejor arquero): Emiliano Martínez (Selección Argentina-Aston Villa)

(Selección Argentina-Aston Villa) Trofeo Gerd Müller (Goleador): Erling Haaland (Manchester City)

(Manchester City) Mejor club Fútbol Femenino: Barcelona de España

Mejor club Fútbol Masculino: Manchester City (Inglaterra)

En tanto, la catalana Aitana Bonmatí (Barcelona y Selección España) se adjudicó el Balón de Oro Femenino y aseguró que tiene a las «mejores» a su lado.

El Dibu

Emiliano Martínez, el «Dibu» marplatense, ídolo de los argentinos desde Qatar 2022, se adjudicó la Distinción Lev Yashin como el mejor arquero del mundo de la temporada 2022, un hecho inédito para un guardavallas nacional , en la ceremonia que se desarrolló en el Théâtre du Châtelet, de París.

El premio para «Dibu» se lo entregó su padre Alberto, y el arquero se emocionó porque ignoraba justamente que «el Gordo» estuviera en la capital francesa. «Hace dos días que estamos escondidos en un hotel con su representante, Gustavo (Goñi)», contó su progenitor.

«Mi padre me sigue a todos lados desde muy chico y esto es una sorpresa y una emoción muy grande, porque nada hubiese sido posible sin la ayuda de mis compañeros y cuerpo técnico de la selección y Aston Villa. Y un mimo para mi carrera, porque lo más importante ya lo gané, que era el título del mundo con Argentina», agregó.

Al momento de repasar en la pantalla oficial los momentos clave que determinaron su elección, sobresalieron los penales atajados en las definiciones mundialistas ante Países Bajos, en cuartos de final, y Francia, en la final.

Pero hubo un detenimiento especial en la gran atajada que realizó frente a Randall Kolo Muani en la última jugada de la final del mundo.

«En el momento no vi ni quien me pateó. Francia era el último campeón, habíamos jugado setenta y cinco minutos brillantes, pero Kylian -Mbappé- hizo un partidazo y nos llevó a esa definición que en lo personal me hubiese gustado que llegase antes con el cabezazo de Lautaro (Martínez)», evocó «Dibu», que el pasado 2 de septiembre cumplió 31 años.

El marplatense compitió por el premio Lev Yashin frente a Bono (Sevilla y Al-Hilal), Onana (Inter y Manchester United), Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), Dominik Livakovic (Fenerbahce), Mike Maignan (Milan), Aaron Ramsdale (Arsenal), Brice Samba (Lens) y Marc Ter Stegen (Barcelona).

Con información de agencia Télam