Biella advierte por la crisis estructural de PAMI y pidió informe a Milei

El diputado nacional presentó un duro pedido de informes ante la Cámara Baja. Denuncia que el nuevo esquema de pagos a médicos de cabecera es un “retroceso” que pone en riesgo el acceso a la salud de 5 millones de jubilados.

Tras el dictado de la Resolución 1107/2026 por parte del PAMI, el diputado nacional Bernardo Biella Calvet alzó la voz para alertar sobre las consecuencias de lo que considera una medida netamente fiscalista. El legislador formalizó un pedido de informes exigiendo que el Poder Ejecutivo explique los fundamentos de un recorte que, según afirma, vacía de incentivos la tarea del médico de cabecera.

Para Biella Calvet, la decisión del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) ataca el pilar del sistema. En los fundamentos de su presentación, el diputado fue tajante al describir la importancia del sector afectado: “El médico de cabecera constituye el eje que vertebra el modelo asistencial del Instituto (PAMI), por lo que fortalecerlo en términos de condiciones de trabajo resulta esencial”.

El legislador advirtió que la población asistida se encuentra en un estado de extrema fragilidad, señalando que “en su mayoría se trata de personas mayores, con padecimientos de salud crónicos y con jubilaciones mínimas que les impiden opciones alternativas de atención”.

Los ejes de la denuncia

El artículo analiza los puntos más críticos de la Resolución 1107/2026, destacando la fijación de la cápita en apenas $2.100. Biella Calvet sostiene que este valor se estableció sin razones técnicas aparentes, lo que “hace suponer que el objetivo responde única y exclusivamente a una lógica fiscal”.

Impactos denunciados por el diputado:

. Recorte de ingresos: La eliminación de la consulta presencial como fuente de ingreso genera un “enorme retroceso” en la economía de los profesionales.

. Sobrecarga laboral: El nuevo esquema obliga a incorporar más prestaciones dentro de un pago fijo, sin compensación alguna.

. Riesgo de renuncias masivas: El legislador advirtió que este escenario “derivará seguramente en situaciones de renuncias, lo que impactará en el acceso al sistema por parte de los beneficiarios”.

El fantasma del colapso sanitario

El diputado también hizo hincapié en la deuda millonaria que acarrea el organismo y la falta de insumos básicos. Según su visión, la política actual de recortes sistemáticos expone a los pacientes a “situaciones de riesgo ante la interrupción de tratamientos”.

Finalmente, Biella Calvet calificó la medida como “inconsulta” y urgente de revisión, sentenciando que la Resolución 1107 “lejos de ser puntual y coyuntural, es un problema estructural respecto del cual no se adoptan las medidas urgentes, pero tampoco las políticas públicas que requieren los cambios sociales”.