¿Bono especial y cláusulas secretas del gobierno de Milei para Scott Bessent?

El gobierno de Milei habría diseñado un bono especial con cláusulas secretas para Estados Unidos a fin de que coloque los pesos que compró para evitar una corrida del dólar antes de las elecciones.

La versión sobre el bono especial y cláusulas secretas para Estados Unidos lo sugieren informes de consultoras privadas en base a datos del Banco Central.

La evaluación estima que el Tesoro de Estados Unidos colocó a tasa fija un total de $ 2,75 billones el jueves pasado, según se aprecia en la información que publica la autoridad monetaria.

Al momento, ese instrumento no fue anunciado, con lo cual no se conocen las condiciones, ni los plazos, ni la tasa de interés que se le paga. La colocación estaría depositada en el Banco Central bajo la denominación de Letra de Liquidez (Leliq).

Sin información

Según la agencia de noticias NA, consultó al Banco Central y dijo que aún no tiene información al respecto para suministrar.

Cabe recordar que en ningún momento hubo claridad o transparencia en la información sobre cuántos dólares vendió el Tesoro de los Estados Unidos.

Los cálculos de los operadores ubican la cifra entre US$ 2.000 y US$ 2.500 millones.