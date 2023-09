El bono para informales será de $94.000, los detalles

El ministro de Economía, Sergio Massa y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, anunciaron un bono para informales de $95.000 a pagarse en dos cuotas de $47.500 que se abonarán el 15 de octubre y 15 de noviembre.

El bono para informales está destinado a personas de entre 18 y 64 años que no cuentan con ingresos registrados ni perciben asistencia económica del Estado , como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las becas Progresar o el Potenciar Trabajo.

Habrá que inscribirse para cobrar el bono en la página de Anses.

Requisitos

No se deberá tener trabajo registrado, ni monotributo, ni recibir jubilación, Asignación Universal por Hijo u otra asignación o plan social que provenga del Estado, por supuesto tampoco deberán recibirse ingresos por actividades formales.

Por último, la Anses evaluará la situación socieconómica y patrimonial de cada solicitante.

El beneficio es similar al IFE, que se pagó en época de pandemia pero con un menor alcance, se estima que podrían cobrarlo 2.500.000 personas y con un costo fiscal de $237.500 millones de pesos.

Inscripción

La inscripción estará disponible a partir del miércoles 27 de septiembre a las 14 horas y permanecerá abierta durante todo el mes de octubre. La misma se podrá realizar exclusivamente a través de la web

del organismo www.anses.gob.ar o de la aplicación Mi ANSES, todos los días de 14 a 22 horas.

Durante el anuncio, el ministro de Economía expresó: «A los efectos de que esta medida no termine afectando las cuentas públicas y mantengamos el orden fiscal, sin que eso nos imposibilite llegar a los sectores más vulnerables como es este caso, es que hemos tomado la decisión de cobrarle un anticipo extraordinario de ganancias a aquellos sectores que fueron los grandes ganadores de la devaluación impuesta por el FMI, centralmente bancos, compañías financieras y compañías de seguro que serán notificadas en el día de mañana por la AFIP a los efectos de realizar el pago del anticipo de ganancias».

«Pretendemos de esta manera mantener el equilibrio en las cuentas públicas, pero llegar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a los efectos de cuidar el ingreso de todas y todos los argentinos. Tenemos un objetivo; recuperar el ingreso para mejorar la calidad de vida de la gente y estas medidas van en el mismo sentido”, expresó Massa.

Evaluación

Por su parte, Fernanda Raverta explicó: “ A partir de mañana, desde las 2 de la tarde, va a estar abierta la inscripción por internet en la página de ANSES con Clave de la Seguridad Social, con una cuenta bancaria a tu nombre, que si no la tenés, el banco la va a tramitar”.

LEA MÁS EN: Refuerzo para la Tarjeta Alimentar y bono de $20.000 en Potenciar Trabajo

“Con este refuerzo vamos a llegar a aquellos hombres y mujeres que tienen más de 18 años, menos de 64, que no están alcanzados por ninguna prestación o asistencia del Estado y que no tienen trabajo formal. Por eso decimos que este refuerzo es para aquellos hombres y mujeres de la Argentina que hasta ahora no habían sido alcanzados por otras medidas”, concluyó la titular de ANSES.

Por último, ANSES realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de los solicitantes.

Todas las condiciones