CABA: la línea de pobreza e indigencia creció por encima de la inflación en febrero.

Las familias que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) necesitaron durante febrero ingresos de al menos $1.440.146 para no ser pobres y de, aunque sea, $2.269.215 para ser consideradas de clase media, de acuerdo con lo informado por el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA).

El comportamiento de las canastas que se utilizan para determinar la línea de la pobreza e indigencia en la Ciudad subió hasta 3,1 %, es decir que avanzó por encima de la inflación en el segundo mes del año, que en el territorio porteño escaló hasta el 2,6 %.

Estratos según ingresos

. En situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA – Línea de indigencia). Tienen ingresos totales de hasta $791.579,12.

. En situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT – Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA. Cuentan con un total de ingresos entre $791.579,13 y $1.440.146,88.

. No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo. Registran ingresos totales entre $1.440.146,89 y $1.815.372,47

. Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la Canasta Total y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Tienen ingresos mensuales entre $1.815.372,48 y $2.269.215,59.

. Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza cuatro veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Ganan desde $2.269.215,60 hasta $7.261.489,91 al mes.

. Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual supera cuatro CT del Sistema de Canastas de Consumo, con ingresos al mes de $7.261.489,92 en adelante.

Con información de la agencia Noticias Argentinas