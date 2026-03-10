¿Le mintieron a Diego Valenzuela?: No lo nombrarán en Migraciones

El intendente de Tres de Febrero en uso de licencia no asumirá al frente de la Agencia de Seguridad Migratoria. La decisión habría sido tomada por Karina Milei. Valenzuela volverá a su banca en la Legislatura bonaerense.

El desembarco de Diego Valenzuela en la estructura nacional quedó trunco. El intendente de Tres de Febrero en uso de licencia y senador bonaerense no asumirá al frente de la Agencia de Seguridad Migratoria, tal como había sido anunciado en febrero por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La determinación, tomada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pone fin a meses de versiones y dilaciones sobre la llegada del exdirigente del PRO a un cargo clave en la política de control fronterizo.

Fuentes cercanas a Valenzuela confirmaron que el legislador de La Libertad Avanza retomará su banca en la Legislatura bonaerense y concentrará sus esfuerzos en la actividad política provincial. «Prioridad bonaerense. Mucho por hacer en la provincia», sostuvieron desde su entorno, en un mensaje que busca dejar atrás la frustrada designación.

Los reparos de Seguridad que frenaron el nombramiento

El proceso de definición se extendió durante varias semanas debido a la resistencia que manifestaron distintos sectores de La Libertad Avanza. Dentro de la administración libertaria, la propia ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, expresó reparos sobre el desembarco de Valenzuela en el área migratoria. Desde la cartera remarcaron que, pese al anuncio de Bullrich, la política migratoria del Gobierno funciona incluso sin la puesta en marcha formal de la nueva estructura.

Monteoliva considera que el control fronterizo constituye una pieza central de la estrategia de seguridad nacional que impulsa la gestión libertaria. Su perfil, inclinado al endurecimiento de los controles en las fronteras, chocaba con la designación de un funcionario que, a su juicio, no garantizaba la continuidad de esa línea.

La versión oficial: «No es la persona idónea»

Desde la Casa Rosada, los voceros de Balcarce 50 explicaron que el presidente Javier Milei fue quien descartó la designación del exjefe comunal tras evaluar su perfil para el cargo. «No es la persona idónea», señalaron, en una definición que terminó de madurar Karina Milei, con un fuerte poder de veto en las designaciones clave del Gabinete.

La decisión deja en evidencia las tensiones internas en un oficialismo que, pese a sus triunfos legislativos, no logra consolidar acuerdos sobre la distribución de cargos estratégicos. Valenzuela, que había pedido licencia en el Senado bonaerense con la expectativa de incorporarse a la estructura nacional, deberá ahora reacomodar sus planes.

El proyecto de la Agencia de Seguridad Migratoria

La Agencia de Seguridad Migratoria fue concebida originalmente como un organismo descentralizado, con un cuerpo policial propio, bajo la línea política que impulsaba Bullrich. Sin embargo, por decisión de Monteoliva, la estructura final dependerá del Ministerio de Seguridad bajo un esquema «descentrado», es decir, sin llegar a conformar un ente autónomo.

La nueva agencia tiene como objetivo profundizar la política migratoria del país, con un enfoque en el control de fronteras y la lucha contra el crimen organizado. La conducción del área quedará ahora en manos de un funcionario que definirá el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una reunión prevista con Monteoliva para los próximos días.