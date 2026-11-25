La automotriz Ford comunicó a sus proveedores un esquema de actividad reducida que contempla la paralización de la fábrica entre el 4 de diciembre y el 1 de febrero por acumulación de stock, retroceso de exportaciones y presión de los costos.

Ford frenará durante dos meses la actividad de su planta de General Pacheco, donde produce exclusivamente la pick-up Ranger, en una decisión que refleja las dificultades que atraviesa la automotriz frente a la caída de la demanda y la acumulación de unidades sin vender.

La empresa comunicó a sus proveedores un esquema de actividad reducida que incluye un período de vacaciones entre el 4 de diciembre y el 1 de febrero, es decir, ocho semanas de paralización.

Receso y ajuste

La medida combina el receso vacacional con la necesidad de ajustar los inventarios para evitar que siga creciendo el stock. El escenario se agravó luego de que la compañía ya hubiera reducido su ritmo de producción: pasó de fabricar alrededor de 380 unidades diarias a unas 315 a partir de octubre. Sin embargo, la debilidad del mercado interno y una menor dinámica de las exportaciones profundizaron las dificultades para sostener los niveles de actividad.

La situación enciende señales de alerta en una terminal que hasta hace poco era considerada uno de los casos más sólidos del sector automotor argentino.

Detrás de la decisión aparecen problemas de competitividad, presión sobre los costos y un mercado regional cada vez más exigente para la Ranger, modelo que recibió una inversión de 580 millones de dólares.

La competencia se renueva y crecen las dudas sobre el futuro de la Ranger

Ford enfrenta un escenario desafiante frente a sus principales competidoras. Toyota prepara una actualización de la Hilux, líder histórica del segmento, mientras que Volkswagen se apresta a lanzar una nueva generación de Amarok con un importante salto tecnológico. A esa presión se suma el ingreso creciente de vehículos importados, que intensifica la competencia y presiona sobre los precios.

En ese contexto, también genera interrogantes el restyling previsto para la Ranger. Fuentes vinculadas al sector señalan que el principal obstáculo para avanzar no sería técnico, sino económico: la inversión necesaria para actualizar el modelo debería amortizarse en un plazo normal de cuatro o cinco años, pero los márgenes actuales no garantizarían recuperar ese desembolso.

El dilema para la automotriz es complejo. Avanzar con el proyecto supone afrontar costos significativos en un negocio cada vez más ajustado, mientras que postergarlo podría dejar a la pick-up en desventaja frente a rivales que se preparan para renovar sus modelos.

La estructura productiva regional agrega otro factor de preocupación. Tras el cierre de sus operaciones fabriles en Brasil, Ford concentró su presencia industrial sudamericana en la Argentina. La planta de Pacheco fabrica únicamente la Ranger, a diferencia de años anteriores, cuando también producía el Focus. De esta manera, toda la estrategia industrial regional depende de un solo modelo, por lo que cualquier alteración en su demanda o competitividad repercute directamente sobre la operación.

Importación de autopartes y recorte de costos locales

Frente a este panorama, Ford avanza en una revisión de su cadena de abastecimiento para reducir costos. La estrategia contempla incrementar la participación de autopartes importadas desde Asia, particularmente desde China, donde la compañía identifica componentes que pueden conseguirse a valores considerablemente inferiores a los de los proveedores argentinos.

El presidente de Ford Argentina, Martín Galdeano, ya había expuesto la dimensión del problema al señalar que en algunos casos resulta más caro comprar una pieza fabricada a pocas cuadras de la planta que importarla desde China.

La definición se enmarca en un análisis de distintos componentes de la Ranger. Una de las piezas que anteriormente llegaba desde Estados Unidos comenzó a ser reemplazada por alternativas chinas de menor costo. También se estudian compras a proveedores instalados en países como Tailandia, donde igualmente se produce la Ranger, aunque vinculados a grupos manufactureros chinos.

Según distintas fuentes del sector autopartista, la automotriz evalúa numerosas piezas para determinar cuáles podrían sustituirse por componentes importados. Las diferencias de precios pueden resultar determinantes: mientras una pieza producida localmente superaba los 35 dólares por unidad, una alternativa equivalente proveniente de China se ofrecía a unos 17 dólares.

Para Ford, esos valores inciden directamente en la rentabilidad futura del programa Ranger. Pero la búsqueda de menores costos también abre interrogantes sobre el impacto que esta estrategia puede tener sobre la red de proveedores nacionales.

Con información de agencia DataGremial