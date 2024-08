Cena Macri-Milei: Insatisfacción y tuit a favor del veto

Javier Milei cenó con Macri tras el voto en contra del PRO al DNU de la Side. El expresidente salió en Twitter a defender el veto de Milei a la movilidad jubilatoria.

Macri y Milei mantuvieron una cena anoche en la que el líder del PRO le explicó al Jefe de Estado cuales fueron las razones por las que sus legisladores decidieron rechazar la entrega de $100 mil millones a la SIDE y que el Presidente catalogó como “insatisfactorias”.

“Me dio las explicaciones, la verdad que no me resultaron satisfactorias, siendo alguien que fue Jefe de Estado y sabe las necesidades en términos de inteligencia que tiene que enfrentar la Argentina. Están soslayando que el país recibió dos tremendos atentados y quien fue responsable volvió a amenazar”, declaró Milei este viernes.

En esta línea, el Jefe de Estado consideró que es comprensible que no se entienda el funcionamiento de la SIDE porque el “ladrón cree a todos de su misma condición” por lo que asegurará que “es para espiar y perseguir”, aunque señaló que desde el Gobierno nacional explicaron cuáles serán las actividades que realizarán desde la cartera. “Puede ser que yo les esté molestando tanto que les guste promover algo de estas característica”, sostuvo.

Dar la cara

“Que den la cara frente a los argentinos en caso de que seamos víctimas de actos terroristas, va a ser toda responsabilidad de la casta política. Bueno, algunos han pactado con los terroristas, por ahí quieren que alguien se ensucie las manos por ellos para eliminar gente que no les gusta, llámese yo”, se quejó Milei.

Asimismo, el Presidente aseguró que la designación del senador de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau para titularizar la Bicameral de Inteligencia es un hecho “grave” que se ve mayormente perjudicado por estar acompañado por la integración de los legisladores Oscar Parrilli y Leopoldo Moreau, que según aseguró “son parte del memorándum con Irán”.

“Si llegara a tener lugar algún atentado terrorista, es absoluta y total responsabilidad de estos irresponsables que le quitan financiamiento a la inteligencia”, sostuvo Milei en torno a la designación de los tres legisladores de la UCR y de Unión por la Patria para presidir la Bicameral de Inteligencia.

Veto total

Por otra parte, Javier Milei aclaró que el veto de la movilidad jubilatoria será total dado que, de lo contrario la reforma podría afectar la situación económica de la mayoría de la población porque ese incremento debería ser afrontado por la población mediante la aplicación de nuevos impuestos. “Esto se paga con pobreza y menos crecimiento; que expliciten a quién quieren que le cobremos impuestos, a quién quieren que le arruinemos la vida”, sostuvo.

Con información de Diputadosbas