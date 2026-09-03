Una importante autopartista empezó a recortar personal y dejaría de producir en 2 meses

La firma Cirubon se dedica a la fabricación de amortiguadores en Santa Fe. Su producción se destinaba a la exportación y a terminales de Volkswagen y Toyota. Hoy opera al 30% de su capacidad y en 2 meses dejará de producir.

Cirubon, firma dedicada a la fabricación de amortiguadores y radicada en el Parque Industrial de Alvear, al sur de Santa Fe, advirtió que paralizaría por completo sus operaciones en un plazo de dos meses. La compañía atraviesa una de las coyunturas más agudas de su trayectoria industrial debido a la falta de demanda y al impacto directo derivado del ingreso de piezas baratas provenientes de China.

La crisis que complica la supervivencia de la compañía fue expuesta por Ricardo Cicarelli, vicepresidente de Cirubon, en el marco de la reciente jornada «Argentina Produce», un encuentro que reunió a referentes corporativos y de la CGT en la sede de la Asociación Empresaria de Rosario (AER). Durante su intervención y en declaraciones posteriores, el directivo aseguró que el escenario económico actual configura un «industricidio» para la actividad nacional ante la falta de controles sobre el ingreso de productos del exterior.

Tenía 250 trabajadores

La fábrica, que llegó a contar con casi 250 trabajadores agrupados en tres turnos de producción, atraviesa un proceso de achicamiento progresivo. Hoy opera apenas al 30% de su capacidad instalada. La contracción del negocio obligó a recortar su plantel de operarios y a discontinuar esquemas de trabajo.

En ese sentido, Cicarelli precisó el impacto del ajuste en la nómina de personal de la planta. «Tuvimos que despedir a 60 empleados, tenemos que desvincular a 40 más y el próximo paso es el cierre», declaró el empresario. El achicamiento de la actividad afectó en primera instancia el frente externo para luego golpear de lleno al abastecimiento local.

La firma abastecía con sus repuestos a mercados como Brasil, México y España. Sin embargo, la pérdida de competitividad comercial interrumpió esos flujos. «Primero se cortaron las exportaciones, y después el mercado interno», explicó el ejecutivo de Cirubon.

La importación

En el mercado local, detalla el portal Rosario 3, los componentes fabricados en Alvear abastecen de forma directa a terminales automotrices de primera línea como Volkswagen y Toyota. A pesar de esa inserción en la cadena de valor automotriz, la irrupción de repuestos asiáticos a precios inferiores alteró la dinámica de ventas y dejó a la empresa sin margen de competencia.

El empresario denunció maniobras de «dumping» vía el ingreso de piezas importadas desde China a valores irrisorios. Según detalló, se introducen al país amortiguadores a sólo 4 dólares la unidad, un precio imposible de igualar. «Un amortiguador a cuatro dólares no existe en la Argentina ni en China ni en el mundo, y acá entraron», dijo.

Cicarelli sostuvo que la estructura de costos local impide acercarse a esos valores. «Entre cargas e impuestos, producir me sale un 30% más de lo que entran los chinos», afirmó. Asimismo, denunció que los importadores locales remarcan esas piezas importadas con un margen superior al 1.000 por ciento.

«La culpa es del gobierno»

«La culpa no es de ellos, es la viveza criolla. La culpa es del Gobierno», aseveró Cicarelli. También reconoció que las condiciones vigentes llevaron a pensar en incluso abandonar la fabricación propia para pasar a importar piezas y estampar la marca local.

El dirigente cuestionó de manera explícita la conducción económica del presidente Javier Milei al evaluar el rumbo industrial. «No estamos exportando casi nada. Se fueron cerrando los caminos desde, para mí, el ‘industricidio’ que está haciendo este tipo», enfatizó. Al mismo tiempo, comparó la etapa actual con el período de gestión de Mauricio Macri.

Con la producción automotriz caída y sin volumen suficiente en la nueva unidad de negocios, la planta de Alvear mantiene la fecha límite de dos meses para definir su continuidad.

Con información de agencia Infogremiales