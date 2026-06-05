Cómo fue la muerte del Indio Solari: los datos de la fiscalía

El músico Carlos Alberto ‘Indio’ Solari falleció a los 77 años, según fuentes oficiales su cuerpo fue encontrado «en cercanías de una pileta interna» de su casa.

Tal como indicó la Fiscalía General de Morón, el hallazgo del cuerpo del Indio Solari se produjo cerca de las 8:30, luego de que la cuidadora del artista arribara a la casa alrededor de las 8, horario en el que iniciaba habitualmente sus tareas.

Tras el llamado a los servicios de emergencia privada, personal médico constató el fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien tenía 77 años y padecía mal de Parkinson desde hacía aproximadamente una década.

Convocatoria a los peritos

A raíz de lo ocurrido tomó intervención la Fiscalía Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, dependiente de la Fiscalía General de Morón. El fiscal de turno, Lucio Rivero, se presentó en el lugar y dispuso la convocatoria de peritos de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires para realizar las tareas correspondientes.

Asimismo, se ordenó una autopsia médico legal con el objetivo de determinar las causas del fallecimiento.

«La Fiscalía General de Morón informa que se continúa el trabajo en el lugar sin tener por el momento ningún otro dato certero para informar», señalaron las autoridades en el parte oficial.

Averiguación de causales de muerte

Hasta el momento, la carátula del caso se mantiene como «Averiguación de causales de muerte».

El comunicado oficial indicó: «La Fiscalía Gral de Morón informa: En la fecha se tomo conocimiento siendo la hora 8.30 aproximadamente que fue hallado sin vida en su domicilio de Parque Leloir, pdo de Ituzaingó, el cantante Carlos Solari, conocido popularmente como Indio Solari, su cuerpo fue hallado en circunstancias en q estaba en cercanías de una pileta interna d su domicilio, habiendo ya intervenido la emergencia médica privada ante el llamado de su cuidadora, quien arribo al domicilio a la hora 8 en que comenzaba su actividad allí. Puesto en conocimiento lo sucedido a la Fiscalía Descentralizada Nro 2 de Ituzaingó, dependiente de la Fiscalía Gral de Morón se hizo presente el Dr Lucio Rivero, fiscal en turno, convocando a los peritos de policía científica de esta provincia a fin de determinar lo ocurrido, disponiendo la autopsia medico legal con el objetivo de establecer las causas de la muerte. Se continúa el trabajo en el lugar sin tener por el momento ningún otro dato certero para informar.»

La muerte de Solari generó una profunda conmoción en el mundo de la música argentina. Considerado una de las figuras más influyentes del rock nacional, alcanzó una dimensión masiva como cantante y principal compositor de Los Redondos y posteriormente desarrolló una exitosa carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Con información de agencia NA