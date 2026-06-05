Investigación por la muerte del Indio Solari: se conoció lo qué descubrió la autopsia

Se conocieron los primeros resultados de la autopsia preliminar sobre el cuerpo del Indio Solari que esclarecieron la causa de la muerte.

La autopsia al cuerpo del Indio Solari comenzó este viernes a las 15.45 y la realizó un equipo forense que buscó determinar el motivo del fallecimiento. Del análisis preliminar se descubrió que el artista habría sufrido un ACV no traumático.

El desenlace ocurrió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, y su cuerpo fue encontrado «en cercanías de una pileta interna» de la vivienda.

«No se ahogó»

El intérprete tenía mal de Parkinson desde hace 10 años aproximadamente. No obstante, la primera cercanía a los resultados indicaron que, si bien se encontraba en inmediaciones de dicha pileta, «no se habría ahogado, ni tragó agua».

Además, los profesionales de la sallud no descartan futuros estudios complementarios con el fin de brindar detalles más certeros.