La muerte del Indio Solari: la última cena familiar y la decisión de meterse en la pileta

El cantante falleció este viernes a los 77 años en su vivienda de Parque Leloir. Estaba acompañado por su familia cuando se descompensó presumiblemente tras meterse en la pileta de su casa.

Carlos Alberto ‘El Indio’ Solari, una de las figuras más influyentes del rock argentino, murió este viernes a los 77 años en su vivienda de Parque Leloir, partido de Ituzaingó. El artista, que padecía mal de Parkinson desde hace aproximadamente diez años, se descompensó en su domicilio luego de haber cenado con tranquilidad y haberse metido en la pileta de su casa, según trascendidos. La familia del músico se comunicó al 911 para avisar sobre su descompensación, aunque no se aclaró si el hecho ocurrió dentro o fuera de la piscina. Su cuerpo habría sido encontrado por una empleada que trabaja en el domicilio.

La Justicia inició una investigación de protocolo, una medida habitual en este tipo de situaciones. La causa quedó a cargo de la Fiscalía N.º 2 de Ituzaingó, que determinará las circunstancias exactas del fallecimiento. El artista habría salido de la pileta y luego se descompensó. Además de los patrulleros y la ambulancia que trasladará su cuerpo, varios fanáticos se fueron acercando a la propiedad del exitoso intérprete.

Una carrera marcada por el éxito y la originalidad

Solari fue reconocido como una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia del rock argentino, alcanzando una dimensión mítica como líder y principal compositor de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La agrupación, que se convirtió en un símbolo de independencia artística y convocatoria popular en la década de los ’70, dejó una discografía con álbumes emblemáticos como «Gulp!», «Oktubre», «Lobo suelto, cordero atado» y «Luzbelito». Tras la disolución de la banda en 2001, el músico se desempeñó como solista junto a «Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado», manteniendo una convocatoria multitudinaria en cada presentación.

El primer compilado solista llegó con «El Tesoro de los Inocentes» en 2004, al que le siguieron trabajos como «Porco Rex» y «El perfume de la tempestad». Sus obras no sólo lograron un impacto cultural y una mirada crítica social, sino que marcaron un estilo a través de la densidad poética de sus letras. Los recitales de «Los Redonditos de Ricota» comenzaron a ser conocidos popularmente como «misas ricoteras», una denominación surgida por la devoción de sus seguidores y por la capacidad de convocatoria que alcanzó la banda.

El reconocimiento Honoris Causa y su último mensaje

Entre sus acercamientos más recientes al público, el artista recibió un homenaje por parte de la Universidad de Buenos Aires que le otorgó el doctorado Honoris Causa. El cantante eligió no mostrarse en el último tiempo debido al Parkinson y tampoco asistía a entrevistas fuera de su casa, por lo que no se presentó a recibir la distinción. En cambio, envió un video a la casa de estudios, que lo premió «por su destacada trayectoria y su aporte fundamental a la cultura popular».

«Habla Indio, quería por este medio agradecerles tanto al rectorado como a todos aquellos que han tenido que ver e impulsaron esta distinción que a mí me pone muy feliz», comenzó diciendo en el mensaje de voz. «Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y a aquellos que les parece bien que yo merezca esta distinción. Les mando un gran abrazo y muchas gracias», sumó. En el acto realizado en el Aula Magna de la Facultad de Medicina, el guitarrista Gaspar Benegas, integrante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, junto a un octeto de cuerdas, interpretó diez canciones del Indio.

La vida personal y los últimos años

En el plano personal, Solari estuvo en pareja con Virginia Castro, conocida popularmente como «La Negra Poly», a quien conoció durante el verano de 1981. Se casaron siete años después y tuvieron a su único hijo, Bruno, en el año 2000. Castro fue una de las principales impulsoras del proyecto artístico de Patricio Rey y se convirtió en uno de los pilares de la estructura como representante y administradora del grupo.

Hace dos meses, el Indio había estado en boca de todos por un supuesto ACV, pero su esposa salió a desmentirlo con enojo. «La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable», expresaron en un comunicado. El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, definió al intérprete como «un artista que hizo de la originalidad una ética, construyó uno de los lazos más intensos entre un músico y su comunidad que registre la historia cultural del país». El Indio Solari deja un legado artístico que marcó a varias generaciones y una comunidad de seguidores que hoy lo despide con profundo dolor.

"Festejemos"



Porque los usuarios recordaron esta nota del Indio Solari con Mario Pergolini:



"¿Y si mañana es el último concierto?"



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