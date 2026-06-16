Cómo funciona el seguro de auto en Argentina: todo lo que tenés que saber

Entender cómo funciona el seguro de auto es importante antes de elegir una cobertura. No se trata solo de cumplir con una obligación para circular, sino de saber qué respaldo tenés, qué situaciones contempla la póliza y cómo actuar si ocurre un imprevisto.

Antes de asegurar tu vehículo, también conviene comparar alternativas y revisar qué información necesitás para tomar una decisión. Si querés calculá el seguro de tu auto, es clave conocer primero los conceptos básicos: cobertura, prima, franquicia, vigencia y pasos ante un siniestro.

Qué incluye una póliza y por qué conviene leerla

Una póliza de seguro de auto es el contrato que establece qué riesgos quedan cubiertos, cuáles son las obligaciones del asegurado y qué condiciones deben cumplirse para que la cobertura responda.

En ese documento se detallan aspectos como el tipo de cobertura, la suma asegurada, la prima, la vigencia, las exclusiones y los procedimientos que deben seguirse ante un siniestro. Leerlo con atención ayuda a evitar dudas cuando más necesitás respaldo.

La cobertura indica qué situaciones contempla el seguro. Puede incluir responsabilidad civil frente a terceros, robo, incendio, daños por granizo, destrucción total o daños propios, según el plan contratado.

indica qué situaciones contempla el seguro. Puede incluir responsabilidad civil frente a terceros, robo, incendio, daños por granizo, destrucción total o daños propios, según el plan contratado. La prima es el importe que se paga para mantener activa la cobertura. Su cálculo puede variar según el vehículo, la zona de circulación, el perfil del conductor y el nivel de protección elegido.

es el importe que se paga para mantener activa la cobertura. Su cálculo puede variar según el vehículo, la zona de circulación, el perfil del conductor y el nivel de protección elegido. La vigencia marca el período durante el cual la póliza está activa. Revisar la fecha de inicio, vencimiento y renovación es fundamental para no quedar sin cobertura por descuido.

Qué es la franquicia y cuándo se aplica

Una de las dudas más frecuentes al comparar coberturas es qué es la franquicia. En términos simples, es el monto que queda a cargo del asegurado cuando ocurre un siniestro cubierto por una póliza que contempla daños propios.

La franquicia suele aparecer en seguros con cobertura más amplia, como los planes a todo riesgo. Su función es establecer qué parte del arreglo paga el asegurado y qué parte asume la aseguradora, de acuerdo con las condiciones pactadas.

Este concepto no siempre aplica a todos los siniestros. Por eso, antes de elegir una cobertura, conviene revisar en qué casos se activa, si el monto es fijo o variable y cómo impacta en la gestión de una reparación.

Comprender este punto permite comparar mejor entre pólizas. Dos seguros pueden parecer similares, pero tener diferencias importantes en la franquicia, en los límites de cobertura o en las exclusiones.

(Fuente: Shutterstock)

Cómo hacer la denuncia y qué pasa después

La denuncia de siniestro en auto es el aviso formal que se realiza a la aseguradora cuando ocurre un hecho cubierto o potencialmente cubierto por la póliza. Puede tratarse de un choque, robo, incendio, daño por granizo u otra situación prevista en el contrato.

En Argentina, la Ley de Seguros establece que el tomador o derechohabiente debe comunicar el siniestro dentro de los tres días de conocerlo. Por eso, actuar rápido y reunir la información necesaria ayuda a ordenar el proceso.

Después de un incidente, lo primero es resguardar la seguridad. Si hay personas heridas, corresponde llamar a emergencias y, si la situación lo requiere, a la autoridad competente. Luego, conviene recopilar datos y registrar lo ocurrido.

Entre la información útil para iniciar la denuncia se encuentran:

Datos personales y de contacto de las personas involucradas.

Licencia de conducir y documentación del vehículo.

Patente, marca y modelo de los vehículos.

Datos de la aseguradora y número de póliza, si corresponde.

Fotos del lugar, los daños y el contexto del siniestro.

Testigos o constancias disponibles, cuando existan.

Una vez realizada la denuncia, la aseguradora puede asignar un número de siniestro y solicitar documentación complementaria. También puede indicar si corresponde una inspección, una evaluación de daños o el contacto con un analista especializado.

El rol del canal de atención durante la gestión

El canal de atención cumple un rol importante después de la denuncia. No solo recibe la información inicial, sino que también orienta sobre los pasos siguientes, la documentación necesaria y los tiempos habituales de revisión.

Según la compañía y el tipo de siniestro, la gestión puede avanzar por distintos canales: teléfono, sitio web, app, correo electrónico, WhatsApp o atención personalizada. Lo importante es usar los medios oficiales y conservar constancias de cada comunicación.

Durante el proceso, el asegurado puede recibir pedidos de información adicional. Responder con claridad y dentro de los plazos indicados ayuda a que la evaluación avance sin demoras innecesarias.

También es recomendable revisar las condiciones de la póliza antes de iniciar cualquier reparación. En algunos casos, modificar el estado del vehículo sin autorización puede dificultar la verificación del daño.

Auto en ruta (Fuente: Shutterstock)

Cómo obtener una cotización antes de decidir

Saber cómo cotizar el seguro de un auto permite comparar alternativas con más criterio. La cotización ayuda a ver qué coberturas están disponibles para un vehículo determinado y qué nivel de protección se ajusta mejor a su uso.

Para iniciar el proceso, normalmente se solicitan datos básicos del auto y del conductor. Entre ellos pueden estar el año, la marca, el modelo, la versión, la localidad de uso y otra información necesaria para calcular la propuesta.

La cotización online permite obtener una primera orientación de manera simple. Sin embargo, es importante aclarar que iniciar la cotización por internet no significa necesariamente completar toda la contratación online.

En Zurich, podés avanzar desde el cotizador de autos y luego continuar el proceso por los canales de contacto correspondientes. Así, la decisión se apoya en información previa y en una instancia de acompañamiento para completar la gestión.

Antes de elegir, conviene revisar qué incluye cada cobertura, cuáles son sus exclusiones, cómo funciona la franquicia y qué canales de atención están disponibles. Esa comparación permite entender mejor cómo funciona el seguro de auto y elegir con más previsión.