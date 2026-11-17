El delegado del sindicato de Camioneros fue condenado a cuatro años de prisión por una protesta en Rey Distribución, en San Pedro, que incluyó el bloqueo de la planta.

El viernes pasado, la jueza María Elena Baquedano, del Tribunal en lo Criminal N°2 de San Nicolás, falló en contra de Fernando Espíndola en la causa que investigaba su participación en las medidas de fuerza en la empresa Rey Distribución SRL y en la que Maximiliano Cabaleyro, jefe de Camioneros en las localidades de San Nicolás, San Pedro y Ramallo, ya había sido exonerado.

Según el fallo, el delegado fue hallado culpable de los delitos de turbación de la posesión y amenazas coactivas debido a su participación en la protesta que impidió el ingreso y egreso de vehículos a la firma de los hermanos Ariel Rey y Gustavo Rey entre el 15 de enero y 25 de febrero de 2021. La condena excluye la acusación por extorsión que también pesaba sobre él.

No irá a prisión

A pesar de la condena, Espíndola no irá a prisión ya que ya acumula más de cuatro años privado de su libertad. Había sido detenido el 8 de abril de 2022 y luego beneficiado con prisión domiciliaria. En octubre, consiguió su excarcelación. La condena ya quedó cumplida con su aprehensión previa.

Espíndola estaba acusado de bloquear junto a Cabaleyro los accesos a la empresa de San Pedro. Según la jueza, ambos “de forma intimidatoria, violenta y amenazante, se colocaron en la entrada y salida de vehículos”, lo que impidió el normal funcionamiento de la compañía de distribución. Este tipo de bloqueos ocurrieron en dos oportunidades: uno el 15 de enero de 2021 y otro entre los días 22 y 25 de febrero de ese mismo año.

El conflicto sindical en la firma comenzó tras la suspensión de Edgardo Di Mayo, delegado de Camioneros en la firma de los hermanos Rey. Aunque ese fue el detonante de la medida de fuerza, en el sindicato de la familia Moyano ya habían manifestado sus sucesivos reclamos en materia salarial y por mejores condiciones de seguridad e higiene para los trabajadores.

Amenaza y doble lectura

Espíndola también fue hallado culpable del delito de coacción contra Víctor Grabovieski, contador de la firma de distribución de alimentos y bebidas. Tanto Cabaleyro como Espíndola habrían amenazado al empleado con paralizar totalmente la actividad de la firma si no firmaba un convenio de pago equivalente a $805.383,03 por una supuesta deuda de diferencia salarial de aportes y obra social.

Según reconstruyó la Justicia de San Nicolás, ese dinero habría sido percibido por Espíndola en nombre del sindicato. El pago se realizó en dos cuotas.

El mes pasado, Camioneros había conseguido un antecedente favorable: el 14 de octubre, el juez Alejandro Gabriel López, del Tribunal en lo Criminal N°2 de San Nicolás había absuelto a Maximiliano Cabaleyro y otros seis trabajadores por la medida de fuerza en la compañía Rey Distribución.

El magistrado había determinado que la protesta y el bloqueo de los accesos a la planta de San Pedro se ajustaba al marco legal vigente y las garantías constitucionales. “Todos los imputados abarcados por esta decisión, han obrado en el ejercicio de un derecho, cual es el de huelga”, decía el fallo judicial de octubre.

A contramano de lo dictado por la jueza Baquedano la semana pasada, la resolución de López señalaba precisamente que tanto el líder regional del sindicato como los demás trabajadores no habían incurrido en actos violentos ni provocado daño sobre las instalaciones. En el revés de la semana pasada, en cambio, se hace referencia a un perjuicio económico sobre la firma.

Con información de agencia MundoGremial