Este lunes, en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente Javier Milei brindó un contundente discurso sobre la marcha de la economía. Lo hizo en el marco de la cena anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) con la compañía de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

En el primer tramo de su alocución, agradeció la asistencia de los presentes y anticipó que su charla iba a estar concentrada en el crecimiento económico. “La Argentina está sentando las bases de un siglo de oro”, espetó.

Comentó que “no se discute la coyuntura, no se discute la crisis. Hoy hay discusiones que valen la pena, porque el progreso solo se logra con crecimiento económico. Y me encanta el tema, porque es mi especialidad”.

Después afirmó que el problema del crecimiento “es la oferta”. “Hay una coyuntura que está enfocada en otras cosas. Hubo problemas en la contracción de oferta en el mundo y los precios subieron, los bancos centrales subieron la tasa de interés. Pero increíblemente los economistas argentinos ofrecen como solución un push de demanda. La contracción de oferta no se trabaja con expansión de demanda: se trabaja desregulando y bajando impuestos”.

“Y quieren devaluar. Nosotros compramos divisas. Pero la devaluación generaría una contracción de la oferta y la demanda. Todas las recomendaciones están equivocadas. Los economistas leen mal la coyuntura por eso quiero hablar de crecimiento económico”, completó.

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Con información de la agencia Noticias Argentinas