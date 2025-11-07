Lo anunció la escudería Alpine este viernes desde su cuenta oficial de X: Franco Colapinto seguirá como piloto para la temporada 2026 de Fórmula 1.

La renovación del contrato con Franco Colapinto lo mantendrá vinculado con Alpine al menos hasta finales de 2026 y representa un voto de confianza en su crecimiento dentro de la categoría a pesar de que no sumó puntos este año.

El jefe del equipo de Alpine, Flavio Briatore, respaldó a Colapinto todo el año y ahora lo hace para su continuidad dejando de lado a Paul Aron y a Jack Doohan.

El poste de X de Alpine confirmando a Franco Colapinto en la escudería para 2026.

«Camino difícil»

“Desde mi debut en la F1, supe que, dadas las circunstancias, sería un gran reto mantenerme en este deporte. Ha sido un camino largo y difícil, y estoy muy orgulloso de la oportunidad de volver a pilotar con este equipo en 2026, junto a Pierre, quien ha sido un gran compañero y sin duda alguien de quien seguiré aprendiendo”, escribió Colapinto en sus redes sociales este viernes tras el anuncio de Alpine.

La confirmación de la continuidad de Colapinto ocurre en la previa al Gran Premio de Brasil donde espera correr con la presencia de una gran cantidad de hinchas latinoamericanos en las tribunas de Interlagos.

Qué dijo Briatore

«He seguido de cerca la trayectoria de Franco en la Fórmula 1 y siempre he creído que tiene las cualidades y el potencial necesarios para ser un piloto de élite que crezca con el equipo. Nuestra decisión de continuar juntos en 2026 es una clara muestra de nuestro compromiso y firme apoyo a Franco en su desarrollo como piloto. Ha sido un año difícil para todo el equipo, y no ha sido fácil rendir al máximo, pero tanto Franco como Pierre se han esforzado al máximo para que el equipo esté en la mejor posición posible para la próxima temporada. Con Pierre y Franco, contamos con una buena combinación de experiencia, velocidad y talento que impulsará al equipo y, con suerte, les dará a nuestros aficionados motivos para celebrar la próxima temporada», dijo Briatore en declaraciones que publicó el portal de Alfine.