Convocan a una «jornada nacional» de protesta por el salario mínimo y las jubilaciones

El jueves 22de febrero la Corriente Clasista y Combativa, junto a otras organizaciones, protagonizará jornadas de protesta en todo el país.

En La Matanza, las organizaciones que conforman la Multisectorial contra el DNU y la Ley Ómnibus se concentrarán en la rotonda de San Justo para luego marchar por Ruta 3 en dirección a la autopista General Paz.

Comunicado oficial

En cada una de las provincias y localidades del país realizaremos actividades de protesta que tendrán diversas características: movilización con corte de ruta, ollas populares y actos en cada rincón de la patria reclamándole al gobierno nacional:



– Aumento de salario mínimo y jubilaciones.

– Envío de alimentos a comedores y merenderos.

– Kits escolares para los más necesitados.

– Derogación del DNU.



Desde la CCC decimos que a más de dos meses de asumido el gobierno, Javier Milei y sus secuaces han demostrado que su política es la de unos saqueadores que quieren llevarse todo lo que puedan en el menor tiempo posible. En este periodo ya tenemos el nivel de inflación más grande de los últimos 30 años, y la pobreza más grande en 20 años, con niveles de consumo que se asemejan al peor momento de la recesión del 2001.



El presidente Javier Milei le mintió al pueblo, la única realidad es que el ajuste brutal es sobre los trabajadores, las pymes, los comerciantes y la clase media, mientras la verdadera casta; los Eurnekian, los Rocca, los Macri, los Elsztain y los Caputo ocupan todos los cargos de su gobierno y se beneficia con esta política.



Juan Carlos Alderete, dirigente nacional de la CCC y ex diputado nacional aseguró que el gobierno » tiene un plan macabro: pretenden bajar la inflación sobre la base de demoler los salarios y las jubilaciones, así buscan liquidar el consumo. Eso se llama recesión.”



Y advierte que “además de que demoler los ingresos del pueblo es de por sí una inmoralidad cuando monopolios, bancos y terratenientes están teniendo ganancias obscenas, llevar a la Argentina a la recesión sólo va a profundizar los problemas que tenemos. Ya lo vivimos en los 90, la recesión trajo cierre de fábricas, despidos, reducción de la producción… y nada asegura que bajen los precios. Estamos en este proceso.”



El ex Diputado nacional reflexiona que “Luis Caputo y Javier Milei festejan que bajaron el déficit fiscal, pero no les importa haber aumentado la pobreza y la indigencia. En dos meses crearon 3,6 millones de nuevos pobres. Desfinanciaron los comedores, la ciencia y las universidades; licuaron los salarios, las jubilaciones, las pensiones y los programas sociales; pararon la obra pública aumentando el desempleo y con todo ese combo derrumbaron el consumo. Es el cinismo al mando de la política.



Se la dan de eruditos pero piensan que la economía es una planilla de excel. No ven que hay personas en esos números. No sólo tienen que cerrar las cuentas, la gente tiene que poder vivir en el país.



Es como que una familia festeje que llegó a fin de mes pero no le dio de comer a los hijos, ni pagó la luz ni el gas, ni mando a los chicos a la escuela.



El nivel de perversidad de esta gente es increíble.