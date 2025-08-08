Convocaron a un paro universitario y a toda una semana de protestas por salarios

Los gremios universitarios anunciaron la reactivación del plan de lucha por salarios ante el ajuste de Javier Milei en el sector. Habrá una semana de protestas del 11 al 15 de agosto y un paro nacional el lunes 11.

Así lo resolvieron las autoridades de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN) y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

En el plenario de secretarios generales de FEDUN, con participación de gremios de base de todo el país, se resolvió un paro total de actividades docentes el 11 de agosto. Además, se planificaron dos semanas de visibilización del conflicto universitario, con acciones coordinadas junto a FATUN hasta el 24 de agosto. Estas actividades buscan destacar la crisis que atraviesa el sector educativo superior.

FEDUN que conduce Daniel Ricci expresó un contundente rechazo al veto del Gobierno Nacional a la ley de emergencia en discapacidad, así como a los aumentos de jubilaciones y la moratoria previsional. Los gremios calificaron estas medidas como un ataque a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Universitarios profundizan la lucha por salarios

Por su parte, FATUN -liderada por Walter Merkis– convocó al paro del 11 de agosto en respuesta al “alarmante deterioro del salario real” y las condiciones laborales de los trabajadores no docentes. “Sin salarios dignos, no hay universidad posible”, afirmaron, reafirmando su compromiso con la defensa de la universidad pública.

CONADU, en tanto, anunció un paro universitario del 11 al 15 de agosto, exigiendo paritarias inmediatas, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, mayor presupuesto para las universidades nacionales y más inversión en ciencia y tecnología. “Con docentes y no docentes bajo la línea de pobreza, no hay universidad posible”, subrayaron.

FEDUN también mostró su solidaridad con los reclamos de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (SITRAIUPA), quienes luchan por la normalización del IUPA.

Los gremios universitarios coincidieron en la necesidad de visibilizar la crisis del sector educativo y exigir soluciones urgentes. Reafirmaron su compromiso con una universidad pública, gratuita, de calidad y al servicio de los pueblos. Las medidas de fuerza buscan presionar al Gobierno para que atienda las demandas de docentes y no docentes, en un contexto de creciente deterioro económico y laboral.

Con información de agencia MundoGremial