Tras 24 años, un histórico sindicalista tuvo que dejar el manejo de un gremio clave

Asumió la nueva conducción de ATSA Buenos Aires y consagró a Javier Pokoik como nuevo secretario general, en reemplazo de Héctor Daer, que deja el cargo tras 24 años.

Con el triunfo de la lista oficialista Celeste y Blanca en las elecciones de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) filial Buenos Aires, con el 93,25% de los votos, se consagró como nuevo secretario general a Javier Pokoik, acompañado por Norberto Maschio como secretario adjunto. El histórico dirigente Héctor Daer celebró el resultado a través de sus redes sociales, agradeciendo “el compromiso con la unidad y la organización sindical” y felicitando a los nuevos referentes del gremio.

El resultado marca el inicio de una nueva etapa en ATSA Buenos Aires, luego de que Héctor Daer, también cosecretario general de la CGT, decidiera no presentarse a la reelección tras 24 años al frente del sindicato. Su decisión, anunciada hace meses, se sumó a la confirmación de que tampoco continuará como cotitular de la central obrera cuando el organismo renueve sus autoridades en octubre, consolidando una señal de recambio en un mapa sindical argentino donde las conducciones prolongadas son habituales.

Pokoik, dirigente de estrecha confianza de Daer, asumirá el desafío de liderar la seccional más numerosa de Sanidad en un contexto político y gremial exigente. En las elecciones anteriores, celebradas en 2021, Daer había obtenido un respaldo masivo de los afiliados, con más de 24.000 votos. El reto actual para la nueva conducción será sostener esa hegemonía, manteniendo la cohesión interna en un sindicato clave para el sector de la salud que atraviesa una prolongada y generalizada crisis.

Aun fuera de la secretaría general porteña, Daer continuará vinculado a la estructura gremial como primer congresal de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), organización que lidera desde 2022.

Con información de agencia Infogremiales