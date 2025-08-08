Ricardo Alfonsín cerró un acuerdo electoral con Proyecto Sur

En la foto los dirigentes Radicales César Martucci y Ricardo Alfonsín, junto a los de Proyecto SUR Marina Cassese, Osvaldo Gatti y Jose Luis Fabri.

El Frente Amplio por la Democracia (FAD) de Ricardo Alfonsín acordó, este viernes, con Proyecto Sur presentarse juntos en las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre.

El FAD y el partido fundado por Fernando ‘Pino’ Solanas acordaron llevar como candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en primer lugar a Ricardo Alfonsín, seguido por la moronense Marina Cassese (Proyecto SUR) y por Gustavo López (FORJA).

El FAD reúne a FORJA, socialistas, independientes, radicales y peronistas.

«Seguramente ‘Pino’ y Raúl Alfonsín están celebrando, desde arriba, el encuentro del pensamiento republicano, democrático, popular y nacional», dijo Ricardo Alfonsín desde sus redes sociales, al anunciar el acuerdo.

Del encuentro donde se rubricó el acuerdo, participaron, además de Cassese, el presidente de proyecto sur Adolfo Maltempo, Osvaldo Gatti y José Luis Fabri y el dirigente alfonsinista César Martucci.