Cristina Kirchner apuntó sobre la advertencia de Trump a Milei: “Argentinos… ¡ya saben lo que hay que hacer!”

Desde su prisión domiciliaria, la expresidenta Cristina Kirchner se metió de lleno en la polémica por las declaraciones de Donald Trump y utilizó la advertencia del mandatario estadounidense a Javier Milei como un llamado explícito a votar en contra del oficialismo en las próximas elecciones legislativas.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la exmandataria citó la frase más contundente de Trump durante su encuentro con Milei y la acompañó con un mensaje directo al electorado.

El posteo de Kirchner fue breve y lapidario. Primero, citó la advertencia del presidente de Estados Unidos: “Trump a Milei en Estados Unidos: ‘Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones’”.

Acto seguido, agregó su propia arenga de campaña: “¡Argentinos… ya saben lo que hay que hacer!”.

El mensaje de la expresidenta capitaliza la controvertida declaración de Trump, quien este martes en la Casa Blanca condicionó el paquete de ayuda financiera a la Argentina —que incluye un swap por 20 mil millones de dólares— a una victoria del oficialismo el próximo 26 de octubre.

“Si él [por Javier Milei] pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con la Argentina”, había advertido el presidente norteamericano, en una clara intromisión en la política interna del país. La respuesta de Cristina Kirchner, citando esa misma amenaza, busca transformar la advertencia en un motor para el voto opositor, en la recta final hacia unas elecciones legislativas que se presentan como un plebiscito para el gobierno de La Libertad Avanza.

Con información de la agencia Noticias Argentinas