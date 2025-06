Cristina Kirchner calificó de “cepo al voto popular” el fallo por la Causa Vialidad

Luego de que la Corte Suprema de Justicia, última instancia de apelación, confirmara su condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la Causa Vialidad, la expresidenta Cristina Kirchner emitió una inmediata réplica desde la vereda de la sede porteña del PJ, en el que calificó el fallo como un “cepo al voto popular”.

“La verdad que esta Argentina que hoy estamos viviendo no deja de sorprendernos, porque al cepo del salario que puso este Gobierno, ahora el Poder Judicial le agrega el cepo al voto popular”, afirmó Cristina Kirchner, en referencia a la imposibilidad de competir como diputada bonaerense en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

En ese sentido, la titular del PJ nacional manifestó que fallo judicial no lo dictaminaron los jueces de la Corte Suprema, al que calificó de “triunvirato de impresentables”, sino que fue efectuado por el poder económico concentrado. “Fue ese que cuando se produjo el intento de magnicidio, a los pocos días título en un diario ‘la bala que no salió, el fallo que sí saldrá’”.

Secundada por el diputado nacional y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y la senadora nacional, Alicia Kirchner, la exmandataria recibió mensajes de apoyo de la militancia, en el que predominó los cantos contra la proscripción y el reclamo por una reforma judicial.

Por estas horas, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) deberá resolver sobre las condiciones de detención de la ex mandataria y de los otros ocho condenados, entre ellos Lázaro Báez y José López. Es muy probable que en el caso de Cristina Kirchner, el TOF 2 resuelva concederle el beneficio del arresto domiciliario por contar con más de 70 años.

Según fuentes judiciales, el Tribunal Oral habría ordenado que la exmandataria se presente en Comodoro Py dentro de cinco días hábiles para llevar a cabo la detención. En tanto, la defensa de la expresidenta recurrirá a instancias internacionales, al tiempo que hará una presentación a través de su defensa ante la Corte Penal Internacional de La Haya, Bélgica.

En otro tramo de su alocución, Cristina Kirchner se refirió a la discusión interna del peronismo ante un nuevo escenario. “Si algo debe hacer un militante y un dirigente político es ver algo más allá de sus narices y no privilegiar su postura personal o su lugar en una lista, sino hacer lo que hay que hacer para que el partido gane las elecciones”, advirtió.

Con relación a esto, Cristina Kirchner añadió: “Sé que el pueblo toma nombres y liderazgos que van surgiendo a medida que va marchando, no hay nadie asegurado, ningún espacio tiene la vaca atada. El pueblo no se resigna a vivir sin derechos, a no tener un trabajo digno”.

“Este gobierno no tiene final feliz. El poder económico lo sabe y necesitan que el campo nacional y popular no pueda organizarse cuando este monigote que tenemos de presidente se caiga”, concluyó la exmandataria.

Fuente: Diputados Bs. As.