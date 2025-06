¿Cristina Kirchner irá presa? Justicia terrenal…

En ésta oportunidad no serán «las Fuerzas del Cielo» sino la Justicia Terrenal la que decidirá el futuro de la ex Presidente Cristina Kirchner.

Luego de innumerables apelaciones, el paso de la causa por más de 10 jueces y fiscales (en una causa que comenzó en el 2008 por una denuncia conjunta de Elisa Carrió y diputados de su espacio) parece llegar a su final… El contexto no importa, la circunstancia tampoco.

Lo trascendente es que por una necesidad social la CORRUPCIÓN debe ser condenada y a través de esta causa (Vialidad, que se emparenta con la de los Sauces, la Ruta del Dinero y otras) finalmente la Corte Suprema de Justicia, tiene que dictar la resolución final.

El Lunes 09/06 Cristina Kirchner se presentó en la Sede del Partido Justicialista (no lo hacía en mucho tiempo) aparecieron banderas de Perón y Evita y su discurso fue contra la Corte, los medios y la proscripción…

¿Sorpresa? No. ¿Previsible? Totalmente.

Después salieron los referentes kirchneristas a decir (¿en forma amenazante?) que «el país saldría a la calle», algunos gremios que promulgan el «Paro Nacional»…

Y en este punto, vale aclararlo, que cuando hablan de «proscripción» ésta causa está muy lejos de querer «proscribir» a alguien, porque tiene más de 16 años desde que comenzó…

La Justicia no se fija en tiempos electorales (o así debería ser).

Digo, el que suscribe está atrás de la idea de una gran Movilización Nacional contra la Corrupción, que quedara CLARO que el pueblo Argentino CONDENA éstos hechos deleznables y si coincide con la movilización en defensa de Cristina sería genial!! porque estaríamos de acuerdo…

Ahora movilizarse por una ex Presidente que probadamente se quedó con el dinero del pueblo, que fue condenada en dos instancias y que además, no tiene ni una «pizca» de autocrítica del país desastroso y al borde del abismo que dejó (junto a Alberto Fernández y Sergio Massa) me parece por lo menos, totalmente ajenos a la situación que vive el pueblo, que sigue peleando por salir de una situación económica crítica, en donde justamente Cristina fue protagonista de esa realidad.

Endilgarle al Gobierno de Javier Milei (que hace solo un año y medio que está en el poder) la pobreza, la indigencia, la desocupación y la falta de trabajo, es totalmente «incorrecto» (por no decir cínico e incoherente) después de 16 años de gobierno Peronista kirchnerista.

¿Que hicieron en ese tiempo, donde estuvieron?

¿Hubiera ganado Javier Milei si el país estaba tan bien?

Ya nos olvidamos que se emitió sin «freno», que la inflación estaba por los aires y se venía una hiperinflación parecida a la del 2001?

Se olvidaron…

Pero no es ésto, lo que se está juzgando, se está por dictar sentencia a una causa de carácter de Asociación Ilícita, que incluyó a muchos integrantes del gobierno (y algunos ya fueron juzgados y condenados, por caso, De Vido, Jaime, López, Báez y siguen los nombres) y finalmente, llega el turno de quién fuera la «cabeza» de esa organización.

Cristina dijo «estar presa es un certificado de dignidad» y me da la sensación realmente, que está muy lejos de ser «digno» ser encarcelado por corrupción.

Como dijera un periodista nacional recientemente «pareciera que Cristina ya supiera el fallo (que se viene) y por eso sale públicamente a expresarse; pareció una despedida».

El tiempo dirá.. lo cierto que parece cerca la «Justicia Terrenal» en este momento de tanta injusticia explícita que vivimos por tantos años de corrupción.

Si viene el caos, que venga! Después de un gran temporal salió el sol y volvió la calma…

Los Corruptos tienen que estar tras las rejas y ojalá sea éste un «caso testigo» para el futuro Argentino…

¡Hasta la próxima!

Por: Pablo Rennella (Analista Político)