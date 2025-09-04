Cristina Kirchner llamó a votar a Fuerza Patria y calificó a Milei de “cobarde, caradura y ridículo”

La ex presidenta Cristina Kirchner tildó este jueves de “cobarde” al mandatario Javier Milei por sus cánticos contra Néstor Kirchner en Moreno; lo bautizó como “cara de piedra” por haber dicho que las presuntas coimas son “operetas de la oposición contra su hermana” y llamó a votar por Fuerza Patria para “frenar” al modelo libertario.

“Hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse. Hay que ser cobarde para festejar la muerte de sus oponentes. Y hay que ser muy cobarde y muy miserable además para disfrutar del dolor ajeno”, sostuvo la titular del PJ en un mensaje que publicó en sus redes sociales, donde hizo referencia a la canción ‘Saquen al pingüino del cajón’ que Milei alentó ayer en el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Moreno.

La ex mandataria convocó a todos los ciudadanos a repudiar ese agravio, incluso a los que no comulgan con las ideas del justicialismo.

“Quiero enviar un breve mensaje a toda la militancia peronista bonaerense. Y también a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, sin estar identificadas con nuestras ideas, piensan y sienten que el espectáculo sobre un escenario es un show de muy mal gusto”, caracterizó.

En tanto, volvió a hacer mención al caso de las presuntas coimas de laboratorios a funcionarios del Gobierno, entre ellos a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei.

“Hay que ser muy caradura para decir que las coimas con los remedios de los discapacitados son operetas de la oposición contra su hermana. ¿Se acuerdan de aquel boxeador que le decían “mano de piedra Durán”? Bueno, a este presidente deberíamos bautizarlo como cara de piedra Milei, porque el que dijo que la hermana del presidente era coimera y que relató toda la tramoya de cómo era con los laboratorios, con las droguerías y demás, no fue ningún opositor”, recordó.

Además, la ex jefa de Estado calificó como “ridículo” a Milei por haber dicho que el kirchnerismo quiere matarlo y rememoró el intento de asesinato que sufrió en 2022.

“Milei, solo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar y que gracias a la mano de Dios y a la intervención de algunos compañeros no lo pudieron lograr”, comparó.

Y convocó a todos a votar el domingo 7 de septiembre para “ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino, y sobre todo a tantas y tan profundas injusticias. Y ese freno es la boleta de Fuerza Patria. No tengo dudas”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas