Cuarentena: después de Guzmán, Ginés González García también contra Alberto Fernández

El ex ministro de Salud, Ginés González García, apuntó contra Alberto Fernández al manifestar que “no lo dejó defenderse” del vacunatorio VIP.

«A mí no me dejó defenderme Alberto Fernández. A mí no me gusta hablar de los soldados caídos. No creo que el país necesite tener siempre culpables”, expresó el imputado por el Vacunatorio VIP.

En diálogo con radio Splendid, Ginés sostuvo que “hay muchas personas que no pueden comer, que están en la calle” y que “habría que ocuparse de eso».

Críticas a Guzmán

En este sentido, Ginéz expresó sobre lo que dijo Martín Guzmán acerca de por qué la cuarentena por el Covid-19 fue extensa y destacó: «El aislamiento no fue el más largo. La cantidad de casos luego del aislamiento fue grande”.

“Nadie puede decir que la pasamos bien por la cantidad de muertos, pero no fuimos el peor de América, mejor que otros países», continuó.

Por este lado, Ginés señaló a la prensa como la que insiste en la cuarentena prolongada y expresó: «Fue el menor de Latinoamérica. Obviamente a uno no le gusta cosas del medioevo como el aislamiento, pero bueno, habíamos evitado la primera ola del Covid«.

Guzmán dijo que la cuarentena se prolongó porque «fue una bandera política»

El ex ministro de Economía Martín Guzmán reconoció que la cuarentena por la pandemia de Covid-19 durante la gestión de Alberto Fernández se prolongó porque «fue una bandera política que hacía más fuerte al Gobierno», al tiempo que consideró que para él fue «más larga de lo que debió haber sido».

Guzmán remarcó que las restricciones impuestas a partir del 20 de marzo de 2020 fueron «profundamente desigualadoras», al explicar que la sufrieron los trabajadores formales y los informales, los cuáles vieron más afectados sus ingresos al ser de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Frente a estos dichos, el fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia contra el ex presidente por supuesto abuso de autoridad.

El fiscal elevó la denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py y consideró que el delito de abuso de autoridad le cabe a quien “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Con información de agencia NA