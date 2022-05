Cuidar en Igualdad: Puntos principales del proyecto de licencias por maternidad

Estos son los puntos principales del proyecto de ley :

El proyecto estipula que los períodos de licencia pasen a ser cubiertos por la seguridad social y no por la parte empleadora.

Amplía licencias para personas no gestantes, independientemente de su género, que pasarán de 2 días a 90.

Reconoce el derecho a acceder a los derechos de cuidado a monotributistas, monotributistas sociales y autónomos mediante la creación de una asignación para personas gestantes, no gestantes y por adopción.

Reconoce el derecho de personas no gestantes y adoptantes a acceder al período de excedencia.

Elimina la presunción de renuncia en caso de que la persona gestante, no gestante o adoptante no se reincorpore a su empleo luego de vencidos los plazos de su licencia, en cuyo caso el empleador deberá cursar una intimación y no podrá asumir que la persona renunció.