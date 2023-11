Debate para «rascar el fondo de la olla»

Para no despreciar los dos puntos, no más, que podrían sumar a una semana del comicio presidencial, Sergio Massa y Javier Milei no dudan en «rascar la olla» para de dónde sea para ganar el balotaje del domingo 19 de noviembre.

Las fantasías de los operadores de Massa

Este último sábado hubo, en lenguaje futbolero, reconocimiento del terreno 24 horas antes del segundo debate con un ausente: Javier Milei. Dieron el presente el candidato de Unión por la Patria (UxP) y Karina Milei, hermana del díscolo león de las mil caras y sendas marchas y contramarchas.

Esta ausencia de Milei alimentó un sinfín de usinas de rumores que daban cuenta de la posibilidad de que el rockstar de la motosierra se bajara del debate al igual que hizo Carlos Menem en 1989 dejando una silla vacía frente al ex candidato radical Eduardo César Angeloz.

Pareció una exageración esta posibilidad aunque la imagen de un Milei atrincherado y cuasi domesticado en un hotel alimenta fantasías entre el periodismo y operadores pro Massa.

Precisamente, insistimos, el líder de La Libertad Avanza (LLA) permanece recluido en un porteño hotel céntrico. Sólo salió para dar entrevistas a periodistas afines a la no repregunta y actos en Mendoza.

Los votos de Schiaretti

Hoy en el debate los candidatos presidenciales permanecerán solos en el escenario donde deberán respetar diferentes reglas porque no habrá preguntas cruzadas ni podrán tener apuntes para leer.

Massa dedicó casi toda la semana a convencer al electorado cordobés apelando a la memoria para referenciar al ‘Gallego’ José Manuel de la Sota; a la vez Juan Schiaretti salió con tapones de punta contra el candidato del oficialismo, actitud que no suscribieron el electo gobernador Martín Llaryora y el intendente electo de la capital cordobesa Daniel Passerini y Natalia de la Sota se sumó a la comitiva de Sergio Massa en todos los actos que hubo en el interior del país.

También el titular de Interbloque Federal en la Cámara baja (Congreso Nacional) Alejandro «Topo» Rodríguez llamó a votar por Sergio Massa.

El PJ cordobés arde. Porque Milei también tiene seguidores. Acaba de definir su postura el viceintendente electo de Córdoba, Javier Pretto.

Nos ocupamos de Córdoba porque es el electorado que siempre dio la espalda al kirchnerismo. Massa fue esta semana a esta provincia mediterránea a confirmar que no es «K» y que será él quien presidirá la Argentina para promover el gobierno de la Unidad Nacional. Con un gabinete para el que convocará a los mejores hombres y mujeres sin distinción de banderías políticas.

El objetivo en Córdoba es superar los 29 puntos que cosechó Alberto Fernández en 2019 y el 28,5% de Daniel Scioli en el balotaje del 2015. El estratega para la campaña de UxP en esta provincia, fue ‘Juanjo’ Álvarez aquel operador del peronismo bonaerense en los años ’90 y sobre su labor dicen en voz baja las espadas massistas que «ha realizado un muy buen trabajo»: el 19 de noviembre se verá.

Santa Fe, otra provincia esquiva a Massa

También impulsan una intensa campaña en Santa Fe otra de las provincias muy esquivas para el oficialismo.

Esta última semana también se expresaron en favor del actual Ministro de Economía el mandatario salteño Juan Manuel Urtubey y los titulares de la totalidad de Clubes de Fútbol encabezados por Independiente, Boca Juniors, River Plate, Racing y San Lorenzo todos contra la pretensión privatizadora de Mauricio Macri y su «soldadito» Javier Milei.

Hay más: «Ni obvio ni desquicio, unidad nacional y cordura» reza el comunicado difundido por un grupo de concejales, diputados y ex candidatos legislativos y ejecutivos por Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, dirigentes provenientes de las huestes encabezadas por Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Y se expresó el colectivo de la cultura con la realización de una manifestación en rechazo al candidato presidencial de La Libertad Avanza: «Todos estamos dando nuestro apoyo a Massa y contra el horror de Milei».

Y siguen las firmas…

Por: Pedro Romero, periodista (colaboración ad honorem)