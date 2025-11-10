Denuncian que otra multinacional cierra una planta en Argentina y despide a 120 trabajadores

Se trata de la empresa multiancional Alliance One, una de las principales “dealer” de tabaco a nivel global, habría decidido el cierre de su planta de acopio en la localidad de Perico, en la provincia de Jujuy, con el despido de 120 trabajadores.

«La verdad es que esto es un preocupación sindical, porque estas familias se van a quedar sin sus fuentes de trabajo, que es algo que debería preocupar a toda la sociedad. Nosotros como sindicato estamos analizando todo estos puntos. Ahora se ha arrancado esta semana a tratar de agilizar todo el tramite con los telegramas, para ver que ellos liquiden y que cobren lo que marca la ley«, explicó el secretario general del Sindicato de Obreros del Tabaco (SOT), Roberto Pérez, en declaraciones a Jujuy Despierta.

Pérez habló de al menos 115 empleados despedidos de la empresa tabacalera y dio por sentado de que no hay chances de revertir la situación porque la decisión ya está tomada.

Cierre de planta

“Alliance One está cerrando su planta de acopio”, avisó un funcionario conocedor del sector tabacalero al portal Bichos de Campo, que incluso mencionó negociaciones para que la empresa privada, que tiene presencia en los cinco continentes, derive sus operaciones en la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, con asiento también en la localidad de Perico.

En mayo pasado, directivos de ambas compañías estuvieron reunidos en la planta de Perico. En dicho momento Alliance One ya procesaba aproximadamente 12.000 toneladas de tabaco Virginia, Burley y Criollo en las instalaciones industriales de la Cooperativa.

120 trabajadores sin certeza

“Todavía no se sabe si será el mismo volumen que en la campaña anterior y si procesará todo el tabaco en Jujuy. La próxima semana se estarían reuniendo para definir y ver si los trabajadores pueden pasar a la cooperativa” indicó la fuente al mismo sitio.

Son 120 los trabajadores que ahora no tienen certeza sobre su futuro en una localidad que depende muchísimo de la actividad tabacalera. Y también hay muchos productores de esa hoja a los que la empresa internacional dejó de asistir financieramente, como es usual a manera de anticipo a la compra de su tabaco.

Con información de agencia Infogremiales