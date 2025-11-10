La Fundación Fernández en el Gran Premio Nacional

El sábado 8 de noviembre, el Hipódromo de Palermo convocó una vez más a la Fundación Fernández para la organización solidaria del Gran Premio Nacional, el gran clásico del calendario hípico argentino.

La brillante jornada se desarrolló en un clima de fiesta popular, con enorme concurrencia de público. En el Salón Turf Argentino, del 3er piso de la Tribuna Paddock, con una exclusiva terraza y pantallas gigantes para seguir las carreras, se sirvió a los invitados especiales un cóctel y almuerzo gourmet, que se prolongó a lo largo de la tarde con distintos servicios.

El total de lo recaudado se destinará a la obra que realiza la Fundación en el Hospital Fernández.

Eduardo Gálvez, Mariel Quintana, Lili Monsegou, Silvina Grimaldi, Connie Pima, Miriam Bagó, Mariana Bagó, Florencia Anzorreguy y Horacio Piuma

30 años de trabajo solidario

Los miembros de la comisión directiva de la entidad entregaron las copas de las carreras que llevaron los nombres de las empresas patrocinantes: Gran Premio Fundación Fernández: Laboratorios Bagó; Gran Premio Maipú: Biogénesis Bagó y Gran Premio Palermo: Haras Firmamento.

En el 2026 la Fundación Fernández cumplirá 30 años de trabajo solidario en el Hospital Dr. Juan A.

Fernández, referente indiscutido de la salud y atención a nivel nacional. Su obra se caracteriza por sumar aparatología de última generación y por la puesta a nuevo de distintos servicios e instalaciones, como por ejemplo, la Planta Total de Quirófanos y el Servicio de Diálisis del Hospital.