Desaire a Milei en Diputados: el bloque PRO será independiente y no se fusiona con LLA

La diputada María Eugenia Vidal confirmó tras una reunión del partido amarillo encabezada por Mauricio Macri que el bloque PRO se mantendrá independiente de LLA.

La diputada del PRO María Eugenia Vidal confirmó este miércoles que no conformarán un interbloque con La Libertad Avanza y que mantendrán la independencia en la Cámara baja, al tiempo que manifestó el acompañamiento para la reforma laboral y calificó el salto de Diego Santilli al Gobierno como una acción personal.

«Nosotros lo que pensamos es cómo apoyar y cómo garantizar que se transforme nuestro país cada día. Eso es lo que desvela a Mauricio, lo que nos desvela nosotros como dirigentes, más allá de las especulaciones electorales», dijo Vidal a la salida de la reunión partidaria que encabezó Mauricio Macri.

«Vamos a tener candidato a presidente»

La ex gobernadora de Buenos Aires continuó: «Faltan dos años para la elección. Mauricio ha dicho que vamos a tener candidato a presidente, y seguramente lo tendremos, pero lo más importante es que haya un equipo. Nosotros creemos en los equipos, la gestión, en las ideas de la libertad y valores. Eso nos ha caracterizado los últimos 25 años».

Consultada por el eventual interbloque en el Congreso con LLA, el partido del presidente Javier Milei, expresó: «Nosotros, en el Congreso, a partir del 10 de diciembre, tanto en el Senado como en Diputados, vamos a tener un bloque propio, un bloque independiente como lo tuvimos los últimos dos años, que represente las ideas y los valores del PRO».

Sobre Santilli remarcó: «Él se ha definido dentro del PRO, pero también hay que hay que aclarar, y vale la pena decirlo, que su decisión de ser ministro del Interior a título personal. El PRO es un partido independiente, autónomo, que, por supuesto, siempre, como lo dijo Mauricio, va a hacer lo correcto sobre lo conveniente».

«No va a especular. Va a acompañar lo que esté bien y va a acompañar lo que sea bueno para la gente, sobre todo en el programa fiscal del Gobierno, el programa macroeconómico, que coincide con nuestras ideas. Ahora, en aquello que no, también lo va a decir. Hace años que el PRO viene defendiendo y sosteniendo que la Argentina necesita una reforma laboral», finalizó.

Con información de agencia NA