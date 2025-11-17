Más despidos en supermercados: Yaguar cierra y se va de una importante ciudad

En la tarde del domingo se conocieron despidos en la sucursal de la mayorista Yaguar. Por la noche, la información viró a un cierre total. La novedad aplica otro duro golpe al sector supermercados con caída de ventas y crisis en todo el país.

Los despidos se produjeron en la jornada de ayer donde se había desvinculado a cerca de 30 trabajadores de la sucursal bahiense, en la mañana de este lunes se presentaran los sindicatos de Empleados de Comercio y Camioneros, la totalidad de los despidos son trabajadores afiliados a dichos sindicatos.

La crisis en el consumo masivo se reporta desde los inicios del gobierno de Javier Milei y las grandes cadenas han registrado despidos en sus sucursales en Bahía Blanca, recordemos los casos de Chango Mas, Vea y la partida de Makro, en este caso de Argentina.

En caso de confirmarse el cierre de la sucursal el número de trabajadores despedidos se incrementaría y serían unos 50 los nuevos desocupados en Bahía Blanca.

Empleados de Comercio confirma el cierre

Las autoridades principales de la seccional bahiense «Ayer a las 10 am se pone en contacto gente de Yaguar Buenos Aires, y habían tomado la decisión que el lunes no iba a abrir sus puertas, que el ultimo día de trabajo había sido el sábado» comentó Alejandro Olea, secretario gremial de AECBB

Olea comentó en Radio Urbana respecto a que la decisión del cierre sería solo para la sucursal bahiense «Hasta ahora, es solo Bahía, una decisión que venían tomando hace rato. Les impide la venta el tema de como esta la ruta, el ingreso» el centro comercial de Yaguar se encuentra en la intersección de dos rutas nacionales, Ruta Nacional 33 y Ruta Nacional 35.

Ante el argumento de la partida de Yaguar por el estado de la ruta Olea apunta a las responsabilidades respecto a la falta de inversiones «La obra publica esta parada por Nación y nunca se acomodó. Que la ruta este como este es por responsabilidad de Nación, y se le echa la culpa al municipio, en definitiva por culpa de la ruta, quedan 50 familias en la calle».

Con información de agencia MundoGremial