Día Mundial de Concientización del Autismo: SAP celebra una década de vanguardia en inclusión laboral

El programa «Autismo en el Trabajo», nacido como una iniciativa de base, cumple 10 años en el país consolidándose como un modelo de neurodiversidad.

SAP Argentina conmemora el décimo aniversario de «Autismo en el Trabajo», su programa insignia diseñado para generar oportunidades equitativas para personas dentro del Espectro Autista (CEA). Lo que comenzó en 2016 como una iniciativa impulsada por el compromiso personal de un empleado, hoy es una práctica corporativa sólida que ha transformado la cultura organizacional de la filial local y la región.

En Argentina, los colaboradores se desempeñan en áreas críticas como Finanzas, Contabilidad, Contratos, Facturación y Compras, donde la mayoría trabajan desde hace 5 y 10 años en la compañía.

“Programa de Interés Social”

Para potenciar su impacto positivo, el equipo local colaboró para implementar el programa en otras compañías en Argentina y en otras filiales de SAP como las de Brasil, Colombia, México y Filipinas. Asimismo, por su relevancia, en junio de 2017, esta iniciativa fue reconocida como un “Programa de Interés Social” por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud , el autismo comprende un espectro de condiciones diversas manifestadas a través de desafíos en la comunicación y la interacción social. Según datos de 2021, su prevalencia se estimaba en 1 de cada 127 personas.

Para lograr un mayor impacto, en esta década se trabajó con aliados estratégicos como Specialisterne, PANAACEA + Excelsium Consultora, la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APAdeA), y, recientemente, la Fundación Brincar. Con ellos se realizaron alianzas para implementar el programa, adaptar procesos como los de selección y las entrevistas laborales, así como para difundir las oportunidades.

«Celebrar una década de ‘Autismo en el Trabajo’ en Argentina no es sólo conmemorar un aniversario, sino reafirmar que la neurodiversidad es un motor de innovación y un pilar de nuestra cultura. Estamos orgullosos de liderar este cambio, no solo transformando nuestros procesos y oficinas, sino también inspirando a otras organizaciones a entender que la inclusión no es una acción filantrópica, sino una ventaja competitiva que nos enriquece a todos”, señaló Ezequiel Massa, Líder de Inclusión para América Latina y el Caribe de SAP.

Personas con autismo (Foto: GettyImages)

Innovación y Concientización en 2026

En el marco de este aniversario, la compañía ha implementado nuevas herramientas de bienestar y formación:

Convenio con Fundación Brincar: Un programa de formación abierta para todos los empleados de SAP Argentina durante este año.

Un programa de formación abierta para todos los empleados de SAP Argentina durante este año. Sala de Tranquilidad: Un espacio diseñado en las oficinas para ofrecer un ambiente sensorialmente regulado.

Un espacio diseñado en las oficinas para ofrecer un ambiente sensorialmente regulado. Capacitación continua: Sesiones informativas sobre autismo y otras condiciones como el TDAH.

Referente global

A nivel global SAP lanzó el programa Autismo en el Trabajo en 2013, comenzando como un movimiento de base en la India y evolucionando hasta apoyar a más de 240 personas con condición del espectro autista (CEA) en la compañía en todo el mundo, incluyendo América Latina.

El programa ha inspirado a centenares de organizaciones a adoptar prácticas inclusivas en sus propios entornos laborales. Las organizaciones interesadas pueden encontrar recursos útiles en nuestro sitio web sobre Neuroinclusión en SAP .

En 2023, recibió el reconocimiento DEI Lighthouse del Foro Económico Mundial (WEF), y la HollyRod Foundation lo distinguió con el Corporate Compassion Award, reafirmando el liderazgo de SAP en diversidad e inclusión.

Las vacantes están activas y se pueden consultar en nuestro sitio web.