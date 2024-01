Diputados: a pesar de las polémicas, el PRO sigue apoyando la Ley Ómnibus

En un comunicad titulado «Expresamos nuestra voluntad de acompañar con responsabilidad al cambio que vive la Argentina» el PRO dijo que seguirá apoyando el proyecto de Javier Milei.

A continuación, reproducimos el comunicado completo del bloque de diputados del PRO emitido este jueves a la tarde:

Argentina vive tiempos cruciales, el futuro de los argentinos y de nuestro país se encuentran ante una crisis profunda a todo nivel. La irresponsabilidad del kirchnerismo en el último tramo de la campaña electoral, inundados por la desesperación de perder el poder, los llevó a destruir el valor de la moneda nacional, de la palabra gubernamental y la noción del orden. Este combo destruyó la capacidad de planificar y progresar de los distintos niveles de gobierno así como la de todos los argentinos de a pie.

En medio de estos desafíos vemos cómo la máquina de impedir se reactivó: a veces se llama “club del helicóptero”, otras “paro general”, y para esto ya sabemos que no van a escatimar esfuerzos ni recursos. Lo sabemos porque lo vivimos.

En el PRO siempre miramos a los problemas de frente, hoy no vamos a mirar para el costado.

Sabemos que es tan importante la búsqueda del equilibrio fiscal, como la ejecución de una serie de medidas que apunten a liberar la fuerza creativa y productiva de los argentinos para generar riqueza y trabajo, no desconocemos que esto afecta intereses sectoriales, en algunos casos intereses corporativos . Son muchos años de un mismo paradigma, es lógico que se generen miedos, pero es el rumbo que adoptaron gran parte de los países que lograron crecer prósperamente.

Revertir este proceso no va a ser sencillo, es un laberinto lleno de trampas, hecho para que solo puedan gobernar los que nos trajeron hasta esta crisis. La decadencia es tan profunda que las categorías de “aliado” u “oposición” son insuficientes, queremos que al gobierno y por lo tanto a todos los argentinos nos vaya bien , que recuperemos el sentido de progreso personal y social.

No desconocemos que el gobierno nacional ha llevado adelante un ajuste sustancial del gasto público , ahora el principal desafío es sostenerlo en el tiempo para que el equilibrio fiscal sea uno de los grandes acuerdos no escritos de nuestra democracia y que de esta manera el estado no gaste más de lo que le ingresa gobierne quien gobierne.

Sabemos que esto puede ralentizar la economía en el corto plazo, por eso celebramos que a la vez se hayan elaborado un DNU y una ley ómnibus que apuntan a modernizar, desregular y desburocratizar distintos aspectos de nuestra vida económica y social, pero también sabemos que esto requiere de la mayor solidez institucional para que los argentinos puedan tomar decisiones importantes y sacar la plata de abajo de los colchones.

En estas semanas, desde el PRO, trabajamos comprometidamente para que el proyecto pueda salir adelante siempre respetando y teniendo presentes los valores que como partido político nos identifican desde nuestra creación.

Hemos escuchado y participado activamente de todas las instancias y aportamos la experiencia de nuestros diputados para colaborar con la redacción de un proyecto superador con posibilidad de alcanzar los consensos necesarios para lograr su aprobación en el Congreso.