Diputados de Unión por la Patria pidieron la salida de Espert de la Comisión de Presupuesto

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, aseguró que “es inentendible” que siga como presidente José Luis Espert de la comisión de Presupuesto y “tiene que ser removido en forma inmediata”, en función de la investigación por el cual aparece recibiendo aportes en la campaña de un empresario acusado de narcotráfico.

Martínez se lo expresó a Espert que preside la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda donde debe exponer los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Pablo Quirno.

Al inicio del debate, Martínez recordó que “Tolosa Paz pidió su remoción en julio, ya que no abre la comisión si no es para debatir una iniciativa del Poder Ejecutivo. Todas las leyes la hicimos a partir del mecanismo de emplazamiento”.

Señaló que ahora con el nuevo elemento de la investigación en Estados Unidos donde aparece que habría recibido 200 mil dólares del empresario Fred Machado acusado de narcotráfico, es “inentendible que siga siendo el presidente de la comisión de Presupuesto y tiene que ser removido inmediatamente”.

“Lo cierto es que hoy sientan al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, al lado de una persona que la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le reclama inmediata explicaciones ya que no puede haber gente vinculado a narcos, y en ese escenario que se quiere debatir el Presupuesto 2026”, agregó.

Declaró que le mandó una nota al jefe del bloque de LLA “para que elijan a otro miembro porque sería un despropósito que Espert siga a cargo de la comisión” ya que es “el principal obstáculo” para avanzar con un debate del Presupuesto.

Desde la LLA, el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni, declaró que “la Argentina necesita tener una ley de Presupuesto y estamos acá para eso y no vamos a dejar que se meta la campaña política” y le pidió a Espert tenga la “templanza” para llevar adelante “sin tocar otro tema que no sea presupuesto”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas