Vecinos ayudaron al “Dibu” Martínez con su camioneta y les agradeció con regalos

Emiliano “Dibu” Martínez posa junto con un grupo de vecinos de Sierra de los Padres que lo ayudaron a retirar su camioneta del barro.

El arquero de la Selección Argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, fue asistido por un vecino de Sierra de los Padres luego de quedar atascado con su camioneta en el barro junto a su hermano en plenas vacaciones en Mar del Plata.

La familia Albarracín fue quien ayudó a Emiliano y a su hermano. Leonardo (padre), junto con su hijo, salió con expectativas de encontrar al arquero que andaba por el lugar: “Con mucha suerte nos metimos en una calle de un campo privado, vemos dos camionetas, una era del ‘Dibu’ y nos acercamos para saber en qué lo podíamos ayudar”.

Además, Albarracín señaló que el arquero se quedó estancado por querer ayudar a un amigo que también estaba del mismo modo: “Cuando llegué le digo: ¡¡Qué hacés, campeón!!”.

También brindó detalles de cómo fue la asistencia para sacar los vehículos del barro: “Como no tenía suficientes elementos para destrabar las camionetas, llamé a mi esposa Rosana para que llevara una pala y otra linga; también se sumó mi otro hijo, Juan Cruz” y agregó que el propio futbolista del Aston Villa fue hasta su casa con el hijo de Albarracín para buscar un pequeño tractor que terminó siendo clave para que, luego de varias horas, pudieran lograr el objetivo.

Leonardo destacó la actitud de Emiliano: “Antes de irse nos dio las gracias de todas las formas posibles y nos dijo que lo habíamos salvado”. Luego accedió a firmar autógrafos en remeras y pósters, además de varias fotos con los mismos vecinos.

Por último, el campeón del mundo tuvo un gesto más con Albarracín: “Frenó y me regaló el camperón de la Selección argentina que llevaba puesto”.

Luego de haber disputado la Copa del Mundo 2026, donde la Selección argentina perdió la final con su par de España, la mayoría de los futbolistas del plantel dirigido por Lionel Scaloni se encuentra disfrutando de sus vacaciones y algunos comenzaron la temporada futbolística.

En el caso de Emiliano Martínez, se encuentra de vacaciones en Mar del Plata, en medio de negociaciones y en vísperas de una posible salida del Aston Villa, el cual tiene como competencia principal la UEFA Champions League y el inicio de la Premier League el 21 de agosto.

Con información de la agencia Noticias Argentinas